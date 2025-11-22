聽新聞
反對倉促立法 協會示警「外送產值恐蒸發460億」

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於245元。圖／聯合報系資料照片
勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於245元。圖／聯合報系資料照片

立法院近期將排案審查外送專法，勞動部昨天也公布行政部門的修法版本，不過台灣數位平台經濟協會（ＤＥＡＴ）發布聲明表示，若立法未經周延評估、貿然推進，恐將導致台灣外送市場萎縮，產值蒸發四六○億元。ＤＥＡＴ強調，立法院不應倉促排審、立法。

ＤＥＡＴ以聯合信用卡處理中心的外送平台公開資料為基礎，推估台灣外送產業年度交易額達一三五一點二八億元，年訂單量達四點二七億筆。根據公平會研究，倘若foodpanda與Uber Eats均漲價百分之五時，將有百分之卅四點一消費者不再使用外送平台。

ＤＥＡＴ表示，依此數據推估，若專法通過，業者即可能被迫將無法吸收的新增成本轉嫁給消費者，台灣外送市場一年可能減少一點四五億筆訂單、產值蒸發總額達四六○億元。

ＤＥＡＴ表示，若訂單量縮減三分之一，將連帶使外送員工作機會大幅減少，以目前約十五萬名外送員估算，恐有超過五萬人因此失去收入來源。

ＤＥＡＴ為此也提出三項呼籲，第一，勞動部版本專法應比照其他影響民眾的重大法案，公眾意見諮詢期至少六十天以上；第二，立法與行政部門應立即啟動產官學合作，針對法案條文可能帶來的經濟影響，進行專業研究；第三，立法院應在上述兩項工作完成並取得足夠且完整的資訊後，訂出真正符合各方需求的法案。

