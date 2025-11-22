外送員專法出爐 消基會憂成本轉嫁消費者

外送員專法草案出爐，引發關注。消基會執行董事徐則鈺表示，保障外送員最低報酬固然重要，但主管機關在立法時，也應納入消費者與消保團體的意見，否則業者轉嫁的成本會更高，最後全都由消費者埋單。

徐則鈺表示，過去媒體曾報導外送員每單有六十五元的最低保障，當時就覺得偏高，因為外送員的酬勞最終一定會反映在消費端。如今專法訂定的最低報酬，比六十五元還要高，報酬提高後，即使不是百分之百轉嫁，成本也一定絕大部分落到消費者身上。

他也提到，光以時薪計算，未充分考量外送的差異性，例如配送距離、點單數量、等候時間等，因此呼籲後續立法討論必須開放更多利害關係人參與，納入消保團體意見。

台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪則認為，專法在許多面向採納工會意見，包含職災保險由平台負擔、第三責任險保障範圍等。不過，仍有多項關鍵疑慮需調整。

蘇柏豪指出，工會最重視的，是外送員的「每單基本費」保障能否與基本工資連動。他說，數個在野黨版本都建議以「基本工資三分之一」作為每單下限，但此次草案並未明確列入，恐怕降低未來調整效率。

他也對草案採用「交通部基本運價基準」作為連動機制提出疑慮。目前交通部運價基準尚未定案，如果明年運價基準訂得太高或太低，對產業與外送員都會造成影響，還可能讓專法延後一年才能上路。