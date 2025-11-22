聽新聞
0:00 / 0:00

外送員專法出爐 消基會憂成本轉嫁消費者

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
勞動部預告院版外送專法最高罰50萬元，違者公布公司、業者名字。圖／聯合報系資料照片
勞動部預告院版外送專法最高罰50萬元，違者公布公司、業者名字。圖／聯合報系資料照片

外送員專法草案出爐，引發關注。消基會執行董事徐則鈺表示，保障外送員最低報酬固然重要，但主管機關在立法時，也應納入消費者與消保團體的意見，否則業者轉嫁的成本會更高，最後全都由消費者埋單。

徐則鈺表示，過去媒體曾報導外送員每單有六十五元的最低保障，當時就覺得偏高，因為外送員的酬勞最終一定會反映在消費端。如今專法訂定的最低報酬，比六十五元還要高，報酬提高後，即使不是百分之百轉嫁，成本也一定絕大部分落到消費者身上。

他也提到，光以時薪計算，未充分考量外送的差異性，例如配送距離、點單數量、等候時間等，因此呼籲後續立法討論必須開放更多利害關係人參與，納入消保團體意見。

台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪則認為，專法在許多面向採納工會意見，包含職災保險由平台負擔、第三責任險保障範圍等。不過，仍有多項關鍵疑慮需調整。

蘇柏豪指出，工會最重視的，是外送員的「每單基本費」保障能否與基本工資連動。他說，數個在野黨版本都建議以「基本工資三分之一」作為每單下限，但此次草案並未明確列入，恐怕降低未來調整效率。

他也對草案採用「交通部基本運價基準」作為連動機制提出疑慮。目前交通部運價基準尚未定案，如果明年運價基準訂得太高或太低，對產業與外送員都會造成影響，還可能讓專法延後一年才能上路。

消基會 外送 外送員 報酬 消費者 基本工資

延伸閱讀

外送產值恐蒸發460億元 數位平台經濟協會提三訴求、籲勿倉促立法

交通部再預告外送運價公式 機車外送可加計等待費、樓層費等

叫外食小心 食藥署稽查外送平台 4家餐飲業者不合規遭罰 名單一次看

高雄陸橋車禍1死8傷 便當店老闆外送路上遭7旬翁衝撞斷魂

相關新聞

14業者遭波及！國內爆首宗蘇丹紅化粧品案 醫示警1狀況要小心

國內爆首件化粧品原料摻入蘇丹4號事件，原料商「奕鴻企業公司」使用新加坡「Campo Research」紅色複方原料，5批...

賴總統交辦！國策顧問康銀壽將組逾200人日本觀光團 國旅業者傻眼

國策顧問康銀壽今天出席大台南國際旅展壓軸致詞稱，賴清德總統前一天特別告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光...

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

大苑子近日爆發以「石虎柳丁」製作產品，同時發布相關主題宣傳影片，卻被農場爆料「一顆石虎柳丁都沒有買」，同時還被發現大苑子...

首宗化粧品摻蘇丹紅 食藥署：綠藤生機、歐萊德等14家業者產品有疑慮

衛福部食藥署10月底接獲中國大陸化粧品使用到新加坡「Campo Research」公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件...

非洲豬瘟病毒未擴散 廚餘使用、邊境管制持續高強度查驗

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第51次會議，指揮官、農業部長陳駿季指出，從各項監測數據顯示，疫情並未擴散，但非洲豬瘟病毒...

茶包「隱藏用法」曝光！專家證實：玻璃水漬、油膜全消失

不少人泡茶後習慣直接把茶包丟掉，但其實紅茶茶包還能再利用。根據外媒《Daily Meal》報導，紅茶中的單寧酸具有天然清潔力，只要簡單幾步驟，就能讓家中玻璃杯、酒杯恢復亮晶晶，連硬水造成的霧白泛白也能改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。