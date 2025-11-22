醫美特管法修法擬禁家醫科動刀 醫界：衝擊上萬人

衛福部日前預告修法，將嚴禁未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）醫師，從事特定醫美手術，新制最快明年元旦上路；醫界對新制熱議，部分則表達不滿，形體美容外科醫學會批評，新制恐影響上千家診所及上萬名醫美從業人員，修法程序不正義，其中緊急後送規定，更讓民眾陷入險境。衛福部回應，下周將召集各醫學會討論修法內容。

「不反對醫美提升品質，但需要合理的修法程序」形體美容外科醫學會常務理事邱正宏表示，促進病患安全是共同目標但方式需合理。八年前，衛福部修訂特管法，是經過多次協商討論凝聚共識才正式推出，這次修法並未積極與各醫學會等溝通，顯示衛福部對醫療專業不尊重、程序上不正義。

依現行規範，醫美特定風險手術有八項僅限十類專科醫師施行，當時表列的專科包含家庭醫學科醫師，此次修法將把家醫科拿掉。邱正宏說，該項調整等同讓過去已經通過認證，長年耕耘在醫美手術的家醫科醫師形同「失業」，未來只能做醫美處置，如光療等。他認為過去既然通過認證，應不溯及既往可繼續執刀。

另外，特管法的修法內容要求，執行高風險醫美手術的診所，其後送醫院需是周邊設有急診的醫院，邱正宏說，如果診所周邊醫院不願簽約，等同要捨近求遠，讓民眾更陷入醫療風險，最有效的方法，是要求執行醫美手術的醫師，需具備急救能力。

邱正宏說，盤點近年醫美診所醫療事故，都是具有專科醫師資格，且完成PGY訓練，如今修法限制執行醫美手術的醫師，一定要具有PGY資格，醫院是否能提供足夠的訓練員額，也是一大問題。

衛福部長石崇良表示，修正草案預告後，已收到各界的反應，下周醫事司將邀集各醫學會溝通，而修法的目的在於強化醫美管理，避免醫美事故引發的不幸事件再發生。