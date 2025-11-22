聽新聞
0:00 / 0:00

醫美特管法修法擬禁家醫科動刀 醫界：衝擊上萬人

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導
有鑑於醫美診所糾紛不斷，衛福部未來將頒布醫美診所品質認證標章，通過認證的診所，除了醫美服務，還能取得陸客來台代辦簽證的資格。記者杜建重／攝影
有鑑於醫美診所糾紛不斷，衛福部未來將頒布醫美診所品質認證標章，通過認證的診所，除了醫美服務，還能取得陸客來台代辦簽證的資格。記者杜建重／攝影

衛福部日前預告修法，將嚴禁未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）醫師，從事特定醫美手術，新制最快明年元旦上路；醫界對新制熱議，部分則表達不滿，形體美容外科醫學會批評，新制恐影響上千家診所及上萬名醫美從業人員，修法程序不正義，其中緊急後送規定，更讓民眾陷入險境。衛福部回應，下周將召集各醫學會討論修法內容。

「不反對醫美提升品質，但需要合理的修法程序」形體美容外科醫學會常務理事邱正宏表示，促進病患安全是共同目標但方式需合理。八年前，衛福部修訂特管法，是經過多次協商討論凝聚共識才正式推出，這次修法並未積極與各醫學會等溝通，顯示衛福部對醫療專業不尊重、程序上不正義。

依現行規範，醫美特定風險手術有八項僅限十類專科醫師施行，當時表列的專科包含家庭醫學科醫師，此次修法將把家醫科拿掉。邱正宏說，該項調整等同讓過去已經通過認證，長年耕耘在醫美手術的家醫科醫師形同「失業」，未來只能做醫美處置，如光療等。他認為過去既然通過認證，應不溯及既往可繼續執刀。

另外，特管法的修法內容要求，執行高風險醫美手術的診所，其後送醫院需是周邊設有急診的醫院，邱正宏說，如果診所周邊醫院不願簽約，等同要捨近求遠，讓民眾更陷入醫療風險，最有效的方法，是要求執行醫美手術的醫師，需具備急救能力。

邱正宏說，盤點近年醫美診所醫療事故，都是具有專科醫師資格，且完成PGY訓練，如今修法限制執行醫美手術的醫師，一定要具有PGY資格，醫院是否能提供足夠的訓練員額，也是一大問題。

衛福部長石崇良表示，修正草案預告後，已收到各界的反應，下周醫事司將邀集各醫學會溝通，而修法的目的在於強化醫美管理，避免醫美事故引發的不幸事件再發生。

醫美 手術 診所 石崇良

延伸閱讀

影響上萬人！特管法新制遭批程序不正義 醫憂特定團體壟斷醫美市場

影／「2025幸福從鄰開始」論壇 石崇良分享6健康秘訣

抽脂、削骨醫美診所需經評鑑 修法有雜音⋯石崇良：下周邀醫學會討論

急診醫恐更快流向醫美？ 修法增列手術資格 基層憂加劇人才流失

相關新聞

福島核食管制全解禁 食藥署稱無關中日爭議

日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總...

78歲仍天天報到！醫院志工12年 張石堂「愈做愈健康」

衛福部台東醫院志工隊長張石堂加入志工行列12年，每天從早忙到下午，累積服務時數破2萬小時，去年榮獲金馨獎。當年他陪長輩就...

反對倉促立法 協會示警「外送產值恐蒸發460億」

立法院近期將排案審查外送專法，勞動部昨天也公布行政部門的修法版本，不過台灣數位平台經濟協會（ＤＥＡＴ）發布聲明表示，若立...

外送員專法出爐 消基會憂成本轉嫁消費者

外送員專法草案出爐，引發關注。消基會執行董事徐則鈺表示，保障外送員最低報酬固然重要，但主管機關在立法時，也應納入消費者與...

外送員專法草案 保障最低報酬、保險

勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...

提高公廁品質 觀光署：13個風景區示範蹲改坐

面對公廁改革，交通部觀光署署長陳玉秀出席座談會時說，要推廣觀光應優先解決公廁品質問題，台灣進入高齡化社會，無障礙廁所確有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。