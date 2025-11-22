聽新聞
提供高風險手術醫美診所 擬比照醫院4年1評鑑

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導
提供高風險醫美手術的診所，衛福部研擬未來將比照醫院，納入「診所評鑑」，示意圖。圖／聯合報系資料照片

衛福部才剛預告修法，未來不具專科資格的醫師不得執行醫美手術，此舉等同消滅「直美」醫師。衛福部長石崇良昨再提新制，目前可執行高風險醫美手術的醫美診所，如抽脂、削骨、拉皮等，得比照醫院進行每四年一次的「診所評鑑」，最快下周討論細節，盡快推動新制。他強調，過去沒做好把關，如今必須要改革。

衛福部十四日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，將美容醫學改為三層管理，其中特定醫美處置，如光電治療、針劑注射等，其執行醫師需完成畢業後一般醫學訓練（PGY），而美容醫學手術及特定美容醫學手術則須具備外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等十科專科醫師資格。

石崇良昨日表示，除了提高執行醫美處置或手術的醫師訓練與資格，也將有提供高風險醫美手術的醫美診所納入「診所評鑑」，他強調，疏於把關醫美診所「是不對的」，必需要進行改革，接受高風險醫美手術的民眾，本身並無危急生命的疾病，卻因醫美手術事故丟了性命，常執行手術的醫院都需要被監督，同樣提供手術服務的診所也需要被把關。

據衛福部統計，目前全台可實施高風險醫美手術的醫療院所共有四三五家，其中，三四五家為診所，屆時將會是首波納入醫美診所評鑑的對象。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，此次修法時，就已討論不只要提高執行高風險醫美手術的醫師資格，提供高風險手術的醫療機構也需要通過認證。

醫策會多年來推動醫美診所自主參加「診所美容醫學品質認證」，但卻乏人問津，全台目前僅有四十家通過認證。劉玉菁表示，衛福部未來推動的「醫美診所評鑑」，擬會參考醫策會的診所美容醫學品質認證，因該認證涵蓋醫療品質、病安流程、設備、人力、緊急後送能力等指標，但以現行醫美的發展，該認證模式是否足以保障民眾安全，仍需討論，不排除獨立建立新的醫美診所評鑑方式，最快於下周與相關醫學會等討論，研議評鑑方式。

