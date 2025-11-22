福島食品輸台限制 解除

衛福部食藥署昨（21）日公告，廢止日本福島食品輸台限制「雙證」（自日本輸入食品須檢附產地證明文件、輻射檢測證明），以及「逐批查驗」等三項措施，即日生效。食藥署長姜至剛宣布，日本食品回歸常態管理措施，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。這意味日本福島食品輸台限制正式走入歷史。

目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國(含香港、澳門)、俄羅斯及韓國。

食藥署指出，根據國際原子能總署（IAEA），日本政府已採取監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內食品管制措施，管控食品供應鏈安全性，且我國自2011年開始，針對日本食品實施輻射檢驗，共檢查27萬批次，不合格率為零；福島、茨城、櫪木、群馬與千葉縣「福島五縣」截至今年11月，共檢驗24,304批次，全數合格。

姜至剛說，輻射食品檢驗基準並無改變，僅把管制機制回歸常態邊境管制，食藥署在邊境對國人所有進口食品，均實施輻射抽驗，由智慧判讀系統，依風險分級把關，且日本國內禁止流通產品，包括福島五縣鳥獸肉、菇類、漉油菜等，目前仍禁止輸台。未來一旦抽驗過程，發現輻射食品，將對外公告，並依規定調升抽驗比率，不會因廢止規定調整而改變。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，解禁之後，國內輻射安全標準仍維持每公斤銫134和銫137總和不得超過100貝克（Bq；放射性活度）限量規範，但建議食安管理需滾動式調整，如未來日本官方釋出監測資訊，或國內再次驗到福島五縣食品輻射超標，主管機關就應重新檢討政策，立即調整。