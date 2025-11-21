表揚65支災防志工團隊 消防署：公私協力擴大救災網絡、提升應變

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
消防署21日舉辦「114年度全國災害防救志工幹部聯繫會報暨中程計畫執行成果活動」。消防署／提供

消防署長蕭煥章21日表示，台灣位於地震與颱風頻繁區域，僅靠政府有限的人力與資源，難以全面應對複合型災害；而全國各縣、市政府登錄的138隊災害防救團體及60隊志願組織，總人數超過6,800人，可以在災害發生時迅速投入救災行列，並與消防救災隊伍緊密合作，形成強大救災網絡，透過公私協力有效提升地方政府的應變能量，降低災害損失。

消防署21日舉辦「114年度全國災害防救志工幹部聯繫會報暨中程計畫執行成果活動」，邀集全國各地災害防救志工團體人員、消防局同仁齊聚一堂，針對防救災經驗交流、訓練成果展示及團隊協作進行討論與分享。

內政部自111年起推動「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，總經費達3億6千萬元，除強化裝備器材外，也積極推動複合式專業訓練與智慧化管理系統，讓志工團隊在硬體與軟體上同步升級，提升協勤救災安全與效率。

這次聯繫會中，特別邀請新北市與桃園市等地方志工團隊展示中程計畫補助之防救災裝備器材，展現各隊在專業訓練與技術應用上的成果，並透過聯誼與觀摩，促進各團體間的經驗交流，共同精進救災技能。同時表揚在丹娜絲及樺加沙颱風期間主動投入救災的65個志工團隊，感謝他們於災前積極整備，災害第一時間馳援前線，協助搜救、警戒、疏散與災後復原等任務，充分展現專業能力與堅定的使命感。

蕭煥章強調，災害防救工作是一項持續不懈、充滿奉獻的崇高志業，並感謝全國災害防救志工夥伴長期投入防救災工作，展現民間無私奉獻的精神不僅守護了民眾生命安全，更彰顯民間與政府攜手合作的強大力量，是全體防救體系的典範與榮耀。未來，內政部將持續推動防救災能量提升計畫，打造更安全、更有韌性的社會環境。

