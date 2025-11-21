職業安全衛生年終成果發表會 蕭煥章：持續精進制度、守護安全健康

為全面檢視各級消防機關建立消防職安制度的推動情形，消防署21日辦理「114年度職業安全衛生年終成果發表會」，邀集各地方消防機關及職安輔導團隊，共同見證消防職安年度成果；消防署署長蕭煥章表示，消防職安是消防工作的根本，透過管理系統的建置與制度導入，讓安全文化逐步融入消防日常工作，使消防同仁在更安全與更健康的環境中執勤；同時也希望藉由本次的經驗交流，強化各機關制度之深化與落實。

消防署說明，各消防機關依據消防法職安專章之規定及配合推動職安中程計畫後，已陸續完成管理系統的初步建置；本次活動除邀請新竹縣政府消防局分享一年來推動職安專責單位及相關工作的成果外，同時也安排高雄市及桃園市政府消防局分享iCare回報與後勤照護相關實務經驗，供各機關作為後續導入安全制度時的參考，有助提前規劃安全作業方向。

蕭煥章在活動中親自頒發七項職安績優單位獎項，肯定得獎機關及輔導團隊於教育宣導、風險預防、健康管理、制度建構及創新作為上的努力，並期勉持續以「預防為核心、安全為文化」的精神推動職安工作。

消防署指出，今年度已協助全國消防機關完成安全衛生管理系統與程序書建置、建立風險辨識及事故通報流程、推動特殊與臨時性健康檢查、心理支持及健康管理服務等基礎工作，並完成全國消防機關實地輔導，強化制度布建與人員能力精進，使消防職安得以在各級機關持續深化。

消防署強調，打造「平安出勤、健康回家」是消防職安推動的核心目標，未來將持續與全國消防機關及輔導團隊攜手合作，透過制度精進、健康守護及風險預防措施的全面強化，建構更完善的消防職安環境，為消防同仁執勤安全提供更堅實的保障。