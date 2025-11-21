快訊

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

台灣寶可夢中心開賣8款新品！耶誕節造型太Q 網讚：仙子伊布買爆

在台拍戲Long stay…玉澤演Threads首發文 繁體中文喊話「別偷拍我」

職業安全衛生年終成果發表會 蕭煥章：持續精進制度、守護安全健康

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
消防署21日辦理「114年度職業安全衛生年終成果發表會」，邀集各地方消防機關及職安輔導團隊，共同見證消防職安年度成果。消防署／提供
消防署21日辦理「114年度職業安全衛生年終成果發表會」，邀集各地方消防機關及職安輔導團隊，共同見證消防職安年度成果。消防署／提供

為全面檢視各級消防機關建立消防職安制度的推動情形，消防署21日辦理「114年度職業安全衛生年終成果發表會」，邀集各地方消防機關及職安輔導團隊，共同見證消防職安年度成果；消防署署長蕭煥章表示，消防職安是消防工作的根本，透過管理系統的建置與制度導入，讓安全文化逐步融入消防日常工作，使消防同仁在更安全與更健康的環境中執勤；同時也希望藉由本次的經驗交流，強化各機關制度之深化與落實。

消防署說明，各消防機關依據消防法職安專章之規定及配合推動職安中程計畫後，已陸續完成管理系統的初步建置；本次活動除邀請新竹縣政府消防局分享一年來推動職安專責單位及相關工作的成果外，同時也安排高雄市及桃園市政府消防局分享iCare回報與後勤照護相關實務經驗，供各機關作為後續導入安全制度時的參考，有助提前規劃安全作業方向。

蕭煥章在活動中親自頒發七項職安績優單位獎項，肯定得獎機關及輔導團隊於教育宣導、風險預防、健康管理、制度建構及創新作為上的努力，並期勉持續以「預防為核心、安全為文化」的精神推動職安工作。

消防署指出，今年度已協助全國消防機關完成安全衛生管理系統與程序書建置、建立風險辨識及事故通報流程、推動特殊與臨時性健康檢查、心理支持及健康管理服務等基礎工作，並完成全國消防機關實地輔導，強化制度布建與人員能力精進，使消防職安得以在各級機關持續深化。

消防署強調，打造「平安出勤、健康回家」是消防職安推動的核心目標，未來將持續與全國消防機關及輔導團隊攜手合作，透過制度精進、健康守護及風險預防措施的全面強化，建構更完善的消防職安環境，為消防同仁執勤安全提供更堅實的保障。

健康管理 健康檢查 教育

延伸閱讀

防災科技成果展登場 消防署展示5G、AI強化救災韌性

影／新竹香山男子作業滑落山坡10公尺深 消防繩索救援送醫

消防署鑑定實驗室通過美CTS試驗 同步國際水準

劉世芳拜會證嚴法師 感謝慈濟協助救災盼持續密切合作

相關新聞

14業者遭波及！國內爆首宗蘇丹紅化粧品案 醫示警1狀況要小心

國內爆首件化粧品原料摻入蘇丹4號事件，原料商「奕鴻企業公司」使用新加坡「Campo Research」紅色複方原料，5批...

賴總統交辦！國策顧問康銀壽將組逾200人日本觀光團 國旅業者傻眼

國策顧問康銀壽今天出席大台南國際旅展壓軸致詞稱，賴清德總統前一天特別告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光...

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

大苑子近日爆發以「石虎柳丁」製作產品，同時發布相關主題宣傳影片，卻被農場爆料「一顆石虎柳丁都沒有買」，同時還被發現大苑子...

首宗化粧品摻蘇丹紅 食藥署：綠藤生機、歐萊德等14家業者產品有疑慮

衛福部食藥署10月底接獲中國大陸化粧品使用到新加坡「Campo Research」公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件...

非洲豬瘟病毒未擴散 廚餘使用、邊境管制持續高強度查驗

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第51次會議，指揮官、農業部長陳駿季指出，從各項監測數據顯示，疫情並未擴散，但非洲豬瘟病毒...

茶包「隱藏用法」曝光！專家證實：玻璃水漬、油膜全消失

不少人泡茶後習慣直接把茶包丟掉，但其實紅茶茶包還能再利用。根據外媒《Daily Meal》報導，紅茶中的單寧酸具有天然清潔力，只要簡單幾步驟，就能讓家中玻璃杯、酒杯恢復亮晶晶，連硬水造成的霧白泛白也能改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。