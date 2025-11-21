兩個三明治的孤獨被看見 志工敲開獨居長者的門、敲開她的心

每天早上，重聽的小雪阿嬤桌上只有兒媳匆匆放下的兩個三明治，一個當午餐、一個留作晚餐。社區志工得知她的困境後，克服多方聯繫，終於與阿嬤取得接觸，隨後媒合送餐、長照服務，不僅改善生活，阿嬤的精神狀態也大幅好轉，每次志工訪視都成為她最期待的時刻。近日她不慎跌倒，兒女聯繫不上時，也是志工即刻陪同送醫。

高雄市大社鄉觀音社區發展協會執行長黃文政在今於老盟舉辦的「2025幸福從鄰開始，從心延續」研討會暨成果分享交流會中分享小雪阿嬤的故事時，感性地表示：「許多長者經濟條件不一定是問題，但心靈需要有人守護，這就是孤獨處方箋計畫的價值。」

老盟祕書長張淑卿指出，社會處方箋概念源於英國，核心在於「以關係取代藥物」。今年研討會將科技融入社區，她提醒，科技不僅是手機或電腦，更是促進人際連結的各種方式。

衛生福利部社家署科長許庭芸補充，明年起志工與社區夥伴將更頻繁進入獨居長者家中，因此將推動宣導與辨識機制，包括可識別證明與配音提醒，避免長者誤以為遭詐騙。

科技善用、人力不足的解方

在高齡化急速升溫、社區人力短缺的現況下，如何支持長者在地安老成為迫切課題。研討會以「智齡安居」與「幸福共融」為兩大論壇主題討論。金門大學副教授南玉芬於「智齡安居」論壇指出，2050年將由3名成人照顧1名長者，2070年更降至1.1比1，「人力真的不夠用了」。社區必須導入合宜科技，縮短陪伴空窗，同時協助長者建立操作信任。

觀音社區以「需求為本」設計AI課程，由年輕志工陪伴共學，協助長者跨越使用門檻；AI同步用於網式紀錄及即將建置的CSMS系統，提高行政與資源整合效率。課程滿意度高達95%，長者已能用GPT與遠方家人互動，讓科技真正落地。

嘉義市精忠社區發展協會理事長楊文俊表示，透過「食物銀行」長期服務，每月約1,200人次受惠，全年超過14,400人次。彰化縣忠權社區發展協會執行長張秋香以「時間銀行」建立互助文化，一小時服務即存入一小時使用權，並結合Line自動紀錄，使系統更直覺。暨南大學助理教授梁鎧麟提醒，不可單靠年輕人解決問題，社區更應提供舞台讓年輕人參與。

打造可共生與被看見的社區

「共生的核心其實是共融。」老盟常務理事暨政策倡導委員會召集人黃松林在「幸福共融」論壇提出，獨居長者需要自我照顧、安全居家、財務穩定與持續社會參與能力，科技是提升生活品質的重要工具。他以生態系為例，提出五大共生力：富利、偏利、內共生、外共生與多元共融，呼籲以系統思維營造永續社區。

弘道老人基金會社工師翁弘育分享高雄前金「林投好客廳」，孤獨並非缺乏家人，而是缺乏連結。他指出，過去服務獨居長者時，關係斷裂容易錯失協助時機，社區必須成為「能托住人的安全網」。

暨南大學助理教授梁鎧麟提醒，社區不必比較，每個地方都能以自身節奏成功；服務應貼近真實需求，故事就是最好的量表。社區工作者既是資源發現者，也要懂得適時放手。彰化縣福興鄉外中社區總幹事梁奕超則分享堆肥場運作，每年回收約1萬公斤廢棄物，堆肥回饋農場與關懷據點，並結合時間銀行提升長者參與與陪伴。東華大學民族發展與社會工作學系專任教師鄭期緯則提醒，社區不需比較，每個地方都能以自身節奏成功；服務需貼近真實需求，故事就是最好的量表。他同時呼籲社區工作者做「資源的發現者與整合者」，也要懂得適時放手。

計畫邁向第五年 明年擴大「城鄉共好」

老盟今年邁入推動「孤獨處方箋」與「偏鄉共好暨高齡人才再運用」計畫第四年。展望明年，將從偏鄉擴大為「城鄉共好」，期待更多社區加入。