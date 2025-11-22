就愛「上東區」！大巨蛋美食市集週末嗨翻，集點爽抽iPhone 17、總統套房住宿券

◎東區商圈發展協會理事長韓修和（左起）、東區商圈發展協會理事長簡國維、遠雄巨蛋公司總經理李柏熹、遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽、臺北市議會議長戴錫欽、臺北市副市長林奕華、遠雄集團營運長陳美玲、大安區仁愛里里長李宜蓁、建安里里長溫志維，手持「EwE 蛋仔」為「臺北大巨蛋拾光祭」揭開序幕。 記者王聰賢／攝影

臺北最具指標性的新地標——臺北大巨蛋，即日起至12月7日首度迎來大型城市慶典「臺北大巨蛋拾光祭」，在為期兩週的生活派對中，不只重現東區潮流文化，更以音樂、運動與市集為主軸，串聯臺北東區超過60家店家，打造完整城市生活體驗與「新東區生活」，展現東區時尚與城市脈動的全新面貌。

◎臺北市副市長林奕華表示，希望大巨蛋可以跟整個東區商圈串連起來，帶動整個東區的經濟發展。

11月22、23日大巨蛋內分別有「民歌大團圓」萬人演唱會與味全龍「粉絲感謝祭」熱力登場，館外則在松菸大道舉辦「一起上東區」風格市集，匯聚22間東區人氣名店，推出限定料理與飲品；除週末限定市集外，即日起至12月7日更串聯超過60家東區名店及大巨蛋園區夥伴，推出限定優惠與集點活動，民眾只要於合作店家消費集點，即可兌換專屬好禮，並參加抽獎活動。

◎遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽期望未來每年都能有這樣子的活動，「把它變成是整個城市的資產。」

「臺北大巨蛋拾光祭」以「EastWAVE東區浪潮」為靈感，主視覺設計取材自90-00年代數位美學，融合復古彩蛋與懷舊色調，呼應當代「復古即潮流」的風格熱潮。其中「EwE 蛋仔」則是由「EastWAVE」轉化為顏文字，流露 Gen Z 式的厭世幽默與迷因氣質，承接東區獨有的時尚脈動與城市記憶。

◎臺北市副市長林奕華（左起）、臺北市議會議長戴錫欽、中華音樂人交流協會常務理事吳楚楚、臺北市議員秦慧珠，攜手於「一起上東區」風格市集品嚐東區美食。

臺北市副市長林奕華表示，光是在今年，大巨蛋就舉辦了87場的棒球賽，12場展演，到9月30日為止，已經累計214萬人次，創造出新台幣142億元的經濟效益；「我們希望大巨蛋可以跟整個東區商圈串連起來，帶動整個東區的經濟發展，讓大家共享榮耀。」

◎「coco.Brownies可可布朗」一口氣為市集獨家打造4款肉桂捲。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽指出，當初在設定「臺北大巨蛋拾光祭」的時候，就是希望把人潮帶到東區，把商機帶到東區，把各圈層的目標客群帶到東區；在「一起上東區」市集裡面，除了有漢堡、有甜食、有麵點，還有「大巨蛋紅土盆栽」工作坊，把大巨蛋的紅土也帶進來，希望爸爸媽媽帶著小朋友一起來玩。楊舜欽表示：「今年是我們第一次舉辦『臺北大巨蛋拾光祭』，我們期望未來每年都能有這樣子的活動，把它變成是整個城市的資產。」

◎「Oie Taipei」法式餐酒館，則帶來市集限定的「So Creamy Nutella可麗餅」。

在11月22、23日兩天登場的「一起上東區」風格市集中，集結了22間東區人氣名店，類型橫跨橫跨早午餐、甜點、異國料理到微醺小酌，悉心為市集帶來多款限定美味。主打現點現做、手拍肉排、特製醬料的「Bounce Back Burger」美式漢堡，在市集中帶來首次亮相的「聖誕南哄牛肉堡」，將厚實牛肉排、應景南瓜與獨家辣味南瓜蜂蜜醬完美融合，讓人大呼過癮。

以濃厚系豚骨拉麵聞名的「豚人拉麵」，帶來市集限定的「雞豚貝清湯拉麵」，以雞骨、整隻土雞、干貝與豚骨熬製湯頭，將雞湯的清甜、豚骨的醇厚與干貝的鮮味完美融合。「Oie Taipei」法式餐酒館，則帶來市集限定的「So Creamy Nutella可麗餅」，在松菸大道重現巴黎街頭的浪漫風情。

◎「豚人拉麵」帶來市集限定的「雞豚貝清湯拉麵」。

號稱「布朗尼界天花板」的「coco.Brownies可可布朗」，一口氣為市集獨家打造4款肉桂捲，除經典糖霜肉桂捲外，還有乾脆糖粒、核桃不用錢、Biscoff焦糖餅乾肉桂捲三種口味，一次解鎖肉桂捲的千姿百態。人氣燒肉名店「發肉燒肉餐酒」則帶來招牌的「黑醬牛舌串」與「和牛丼飯」，搭配「紫蘇『梅』Highball」與「招牌涼奶茶」，都是饕客不可錯過的人氣之選。

◎「Bounce Back Burger」美式漢堡帶來首次亮相的「聖誕南哄牛肉堡」。

在微醺飲品方面，「Port by Sphere」自「懷舊」主題出發，特別以蘭姆酒、覆盆子、金巴利與蜂蜜，調出帶著懷舊酸梅湯滋味與煙燻感的市集限定調酒「時光」。多次獲得「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best bars）」肯定的「BAR MOOD Taipei」，除帶來「少年甘露」與「浮光」兩款調酒，更帶來絕對不容錯過的「BAR MOOD滷味」，還提供餐酒組合優惠。外觀猶如英式舊書店的Speakeasy酒吧「Book ing Bar」，這次也來到松菸大道，帶來冬季限定款的「梨山烏龍長島冰茶」、融入英式早餐茶的「晨間的香蕉芭樂」，徹底翻玩茶酒之趣。

◎「Port by Sphere」自「懷舊」主題出發，帶來具有懷舊酸梅湯滋味與煙燻感的市集限定特調「時光」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎多次獲得「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best bars）」肯定的「BAR MOOD Taipei」，也來到「一起上東區」風格市集。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎「發肉燒肉餐酒」現烤「黑醬牛舌串」。

◎「Book ing Bar」帶來兩款茶酒特調與好吃的松露薯條。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了把握週末限定市集，更別忘了拿出手機，加入「一起上東區」LINE 官方帳號（ID：@upeast），只要完成會員註冊，即可使用電子集點卡。活動期間只要到合作店家，消費不限金額、或是到指定場域探店，即可獲得一點，集滿三點即可兌換一次扭蛋券，抽取「臺北大巨蛋拾光祭限定週邊」、聯名商品或店家優惠好禮；集滿十點更可參加抽獎，獎項包含「花蓮遠雄悅來大飯店總統套房住宿券」、「iPhone 17」、「PlayStation®5」等百項大獎。

