賴總統交辦！國策顧問康銀壽將組逾200人日本觀光團 國旅業者傻眼

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國策顧問康銀壽（前排右六）在國際旅展致詞指稱賴總統要他組團赴日觀光。記者周宗禎／攝影
國策顧問康銀壽（前排右六）在國際旅展致詞指稱賴總統要他組團赴日觀光。記者周宗禎／攝影

國策顧問康銀壽今天出席大台南國際旅展壓軸致詞稱，賴清德總統前一天特別告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，這重大任務需要在場旅行業者一起完成。台下大批日本觀光業者鼓掌叫好。

不過部分國旅、本地飯店業者聽到很私下不是滋味，抱怨現在台灣國旅業一片慘淡，這幾天交通部不是還推出補助措施嗎？如果總統真的這樣下令，不就是在正慘的國旅「傷口灑鹽、倒打一耙嗎？」真的很希望賴總統也能像幫忙日本那樣，幫忙推銷一下台灣的觀光、農漁產品。

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發大陸反制、不但暫停進口日本水產產品、中日韓三方會談，警告國人到日本旅行不安全。台灣政府由賴清德總統帶頭鼓勵民眾挺日，一連兩天透過網路社群挺日本水產，日本國內及部分國際通訊社也引用轉發。

而人稱「志明」的康銀壽在國際旅展開幕致詞表示，賴總統昨晚叮囑他今天來這邊要交辦一件事，就是「既然中國人不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，台下數十名日本縣市政府、觀光業者無不鼓掌叫好。

康銀壽說，日本前首相安倍晉三曾說「台灣有事就是日本有事」，賴總統昨晚也說了，「日本有事就是台灣有事」，既然中國人不去日本觀光，「就換我們帶團去日本觀光」。

他還說，這個重大任務不只是要交辦在場旅行業者一起完成，因為賴總統還特別交代，要他「盡快組一個2、300人團去日本旅遊，這個重大任務，我們大家一起來完成」。

康銀壽說，日本311大地震後，賴總統4月就派員去日本支援救災，熊本大地震後，他也跟賴清德一起去熊本，與日本淵源深厚，「所以台灣、日本一定會相挺。」

大台南國際旅展今天在大台南會展中心有將近200攤，主要為日本各縣市地方政府，台南市、屏東縣與多家台灣本地飯店、國旅業者參展。主辦單位主打這次展覽一大亮點是「日本主題館」，邀集日本多個縣市觀光部門展出旅遊資訊，現場發放各種限定禮物，吸引大批民眾排隊；海峽兩岸旅遊交流協會雖然有參展但只有一個攤位，相對冷清。

