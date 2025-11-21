14業者遭波及！國內爆首宗蘇丹紅化粧品案 醫示警1狀況要小心

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
這次國內爆發蘇丹紅化粧品事件，背後原因是原料商偷用蘇丹色素，製造商不知情，誤以為是天然色素，使之誤用相關原料，經衛福部食藥署追查後，發現市售相關產品也摻入蘇丹色素。本報資料照片
國內爆首件化粧品原料摻入蘇丹4號事件，原料商「奕鴻企業公司」使用新加坡「Campo Research」紅色複方原料，5批原料共3批檢出高濃度蘇丹色素，流向包括綠藤生機、歐萊德等14家下游廠商。開業皮膚科醫師邱品齊提醒，蘇丹色素用在唇類相關化粧品，恐被民眾吃下肚，引發健康疑慮，使用的化粧品其香味、顏色過於持久，要特別小心。

邱品齊說，不論在歐盟、美國、中國大陸、台灣，蘇丹色素都是「不可添加」的色素，最大風險就是擔心民眾誤食，各國均規定，一旦檢出含蘇丹色素就是違法，這次國內爆發蘇丹紅化粧品事件，背後原因是原料商偷用蘇丹色素，製造商不知情，誤以為是天然色素，使之誤用相關原料，經衛福部食藥署追查後，發現市售相關產品也摻入蘇丹色素。

國內「化粧品衛生安全管理辦法」規定，蘇丹色素2號、4號為禁止使用品項。邱品齊表示，唇類產品若違規添加蘇丹色素，恐被民眾吃下肚而威脅健康，因蘇丹色素經腸道代謝後，恐產生致癌化學物質，即使是塗抹用的化粧品，如摻入蘇丹紅，被兒童誤食，也可能產生類似的疑慮。

邱品齊說，業者偷用蘇丹色素原因，都是為了「持久」、「不褪色」，因天然色素使用後易褪色，也難以讓產品顏色足夠鮮豔，不肖原料商認為「偷加一點不會被發現」，而一點點就能讓產品的顏色效果更好，恐是鋌而走險的主要原因。

邱品齊說，原料商的心態與之前胡椒粒添加蘇丹紅一樣，都是為了增加顏色，提醒消費者若看到市面上「宣稱天然，但顏色、香味持久的化粧品，一定要特別小心」，有高度的機率不是純天然製成，恐怕已被混入疑慮原料。

料商「奕鴻企業公司」使用新加坡「Campo Research」紅色複方原料，5批原料共3批檢出高濃度蘇丹色素，流向包括綠藤生機、歐萊德等14家下游廠商。圖／食藥署提供
蘇丹紅 色素 醫師 食藥署

