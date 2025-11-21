非洲豬瘟病毒未擴散 廚餘使用、邊境管制持續高強度查驗

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第51次會議，指揮官、農業部長陳駿季指出，從各項監測數據顯示，疫情並未擴散，但非洲豬瘟病毒頑強，強調防檢疫工作「絕無鬆懈的本錢」，已要台中市持續落實案例場隔離管制；邊境管制單位須維持高強度查驗，環保單位持續聯合稽查廚餘再利用養豬場是否有違規使用廚餘使用。

防檢署表示，自11月17日至20日止，針對化製場斃死豬隻採檢1134件、養豬場豬隻採檢29件，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果全數為陰性。此外，針對台中案例場清消後的環境及掩埋地點進行檢測，合計採樣61件，除案場大門口地面檢出核酸陽性外，其餘皆為陰性，顯示病毒擴散風險已獲控制，但仍須加強環境消毒。

防檢署指出，圈養山豬場域為防疫重點，截至11月20日止，各縣市已盤點共計72場圈養山豬場，經查訪均設有圍籬阻隔，且未發現違規使用廚餘情形。

林保署說明，針對野豬監控部分，全台27處收置廚餘的掩埋場，已於本月起啟動周邊環境每日巡查，目前未發現死亡野豬；而27處掩埋場周邊共136台自動相機架設，監測野豬出沒情形，目前監測資料均無異常。

環境部說明，全台55處可處理廚餘掩埋場，均已設置防護圍籬以防止野豬及野生動物進入覓食。為強化廚餘管控，廚餘養豬場蒸煮槽裝設溫度計及攝影機系統已完成規劃，未來啟動時相關資訊可即時上傳雲端平台；至於系統相關補助及聯合檢查說明會已辦理完成，後續也將啟動中央與地方聯合稽查機制。

應變中心強調，邊境把關也持續進行，關務署自10月24日至11月18日針對高風險地區郵包與快遞貨物執行人工開箱逾16萬件，共查獲疑似違規豬肉製品85件，總重71.826公斤。防檢署日前也邀集無店面公會及META、LINE、露天、蝦皮等業者研商，各平台承諾全力配合屏蔽或下架違規檢疫商品。