地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
大苑子因「石虎柳丁」事件引起網友不滿，宣傳文宣也緊急替換為「台灣柳丁」。圖／擷取自大苑子粉絲頁
大苑子因「石虎柳丁」事件引起網友不滿，宣傳文宣也緊急替換為「台灣柳丁」。圖／擷取自大苑子粉絲頁

大苑子近日爆發以「石虎柳丁」製作產品，同時發布相關主題宣傳影片，卻被農場爆料「一顆石虎柳丁都沒有買」，同時還被發現大苑子已經註冊「石虎柳丁」商標，因此在網路上引起網友不滿。大苑子在11月20日回應，指出已經下架石虎柳丁的相關製作物及商標圖文申請，後又在21日晚間發布最新的613字道歉公告，表示對於未經農友張鴻濱先生同意，使用在該果園拍攝的「石虎柳丁」的影片，表示最大歉意，並已由大苑子董事長邱瑞堂率領幹部同仁親自道歉。

大苑子聲明中指出，今年九月中，大苑子受邀參與地方相關單位之農業輔導與推廣，預定於11月中進行發佈會。 同時，為推廣在地農產品特色，大苑子邱瑞堂先生特別邀請友好品牌共同參與推廣，向消費者溝通石虎棲息地保育的重要性。 因此，大苑子邱瑞堂先生於10月23日到南投中寮果園拍攝，宣傳中寮石虎棲息地的柳丁，準備在發佈會中公開播放，並將與張鴻濱先生的合作作為重點。之後，大苑子於11月16日接獲執行單位通知原定的發佈會，暫訂延至11月25日之後，但是大苑子的柳丁計劃在11月中旬開始轉換至南投中寮產區。 基於決定合作基礎下，且確定參與發佈會，所以先行將影片公開。卻疏忽了事先應該向張鴻濱先生說明，這是我們有欠考量的疏失，慎重抱歉。

聲明中並表示，自2018年與張鴻濱先生合作迄今已長達7年，大苑子邱瑞堂先生仍在爭取與張鴻濱先生的合作，即便今年無法合作，明年也將繼續合作。 大苑子從本次事件中深切檢討，未來更謹慎處理與農友、社區及相關團體的合作與影像使用事宜，更加尊重生態保育的專業及農友權益，避免類似情形再次發生。大苑子承諾將持續以實際行動支持台灣農業與在地農民

在本次事件中，主因大苑子在11 月 17 日公告「台灣鮮榨柳丁綠」全面使用「石虎柳丁」，並發布在南投中寮「長壽天然農場」拍攝的宣傳影片。然而，18 日遭農場公開打臉，嚴正聲明今年未供貨石虎柳丁給大苑子，並且指出大苑子轉向其他業者訂購柳丁。隨著消息出爐，立刻引起大批網友不滿，表示大苑子造成誤解並欺瞞消費者。大苑子又於19 日晚間發布聲明回應，表示公司核心精神是認定「南投中寮＝石虎友善產區」，只要採購中寮柳丁即是支持石虎棲地，從未宣稱使用「石虎友善農作」標章。但此說法仍被網友批評為太牽強。隨著爭議延燒，大苑子又被爆料已申請「石虎柳丁」商標，再度引起農民與消費者質疑。大苑子後又宣佈下架所有相關製作物及商標申請。

【大苑子石虎柳丁事件說明】全文

首先：

對於未經農友張鴻濱先生同意，使用在該果園拍攝的「石虎柳丁」的影片，表示最大歉意。

11月21日早上由大苑子董事長邱瑞堂率領幹部同仁，前往南投中寮向張鴻濱先生等人，親自道歉，也獲得張鴻濱先生的諒解。

事件緣起：

今年九月中，大苑子受邀參與地方相關單位之農業輔導與推廣，預定於11月中進行發佈會。

同時，為推廣在地農產品特色，大苑子邱瑞堂先生特別邀請友好品牌共同參與推廣，向消費者溝通石虎棲息地保育的重要性。

因此，大苑子邱瑞堂先生於10月23日到南投中寮果園拍攝，宣傳中寮石虎棲息地的柳丁，準備在發佈會中公開播放，並將與張鴻濱先生的合作作為重點！

之後，大苑子於11月16日接獲執行單位通知原定的發佈會，暫訂延至11月25日之後…

但是大苑子的柳丁計劃在11月中旬開始轉換至南投中寮產區。

基於決定合作基礎下，且確定參與發佈會，所以先行將影片公開。

卻疏忽了事先應該向張鴻濱先生說明，這是我們有欠考量的疏失，慎重抱歉！

事件發生後，大苑子採購主管連續多日向張鴻濱先生溝通並表示歉意，且表達按原來的採購計劃進行，張鴻濱先生曾表示：所有柳丁皆已轉銷出去了…

自2018年與張鴻濱先生合作迄今已長達7年，大苑子邱瑞堂先生仍在爭取與張鴻濱先生的合作，即便今年無法合作，明年也將繼續合作。

大苑子從本次事件中深切檢討，未來更謹慎處理與農友、社區及相關團體的合作與影像使用事宜，更加尊重生態保育的專業及農友權益，避免類似情形再次發生。

大苑子承諾將持續以實際行動支持台灣農業與在地農民。

