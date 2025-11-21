首宗化粧品摻蘇丹紅 食藥署：綠藤生機、歐萊德等14家業者產品有疑慮
衛福部食藥署10月底接獲中國大陸化粧品使用到新加坡「Campo Research」公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，比對發現電商網站「MOMO」有業者違規輸入來自中國大陸的卸妝膏，檢出蘇丹紅。後續發文國內化粧品業者自主檢驗，綠藤生機公司回報產品用到有蘇丹紅疑慮原料，食藥署追查發現原料供應商供給歐萊德等14家國內外業者，為國內首樁化粧品遭混入蘇丹紅案。
食藥署副署長王德原說，食藥署自主比對，11月初發現MOMO平台上有業者違規販售疑慮產品，11月17日確認該產品「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」檢出禁用色素蘇丹4號1.3ppm；食藥署同步於11月4日發文國內公協會，要求國內業者自主清查，自家產品是否用到疑慮產品，11月12日綠藤生物科技公司主動通報，產品「專心護唇油—莓紅版」疑似檢出蘇丹色素。
王德原表示，綠藤生機委託民間實驗室測試發現產品含蘇丹紅殘留，但食藥署認定這項檢測方法不夠準確，至綠藤生機取回樣品，由食藥署研檢組17日訂出檢驗發訪，21日確認檢出蘇丹色素。食藥署同步會同衛生局至綠藤生機原料供應商「奕鴻企業公司」，查扣由「Campo Research」輸入的問題原料5批，立即要求業者暫停供應，20日確認其中3批原料檢出蘇丹4號，且「濃度相當高」。
食藥署11月20日要求奕鴻公司提供下游14家業者資訊，分別有1家中國大陸業者，及13家國內業者。王德原說，今天已發文要求這些下游業者，於48小時內完成清查，並回報使用狀況，未經確認安全前，相關產品一律不得上架販售，後續將持續追蹤，並依法查辦，這是國內首次化粧品檢出蘇丹紅案件，呼籲民眾若家中有這些業者產品，可先暫停使用，直到產品排除疑慮。
王德原表示，蘇丹色素4號為化粧品禁用色素，依法不可添加於化妝品中，綠藤生機雖是自主通報，但仍須面對「化粧品衛生安全管理辦法」規定，處新台幣2萬元至5百萬元之間罰鍰，且可按次處罰，且業者須接受民眾退貨。
14家國內外業者為，上海儷柔經貿發展有限公司、傑艾莉國際貿易有限公司、歐萊德國際股份有限公司、沛諾美學生技國際有限公司、彤采妮股份有限公司、沛美生醫科技股份有限公司、愛比森國際股份有限公司、慶生堂化粧品股份有限公司、威欣利實業股份有限公司、龍興生化國際股份有限公司、將寶實業股份有限公司、綠藤生物科技股份有限公司、孟鄉生化科技股份有限公司、柏瑞有限公司。
