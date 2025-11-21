聽新聞
0:00 / 0:00

福島食品全面解禁 李彥秀酸「蔡英文不敢做的」：賴總統全做了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，食藥署今（21）日公告「即日起全解禁」。圖為日式超市的日本魚貨產品。記者陳正興／攝影
日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，食藥署今（21）日公告「即日起全解禁」。圖為日式超市的日本魚貨產品。記者陳正興／攝影

日本福島地區在311海嘯後，當地食品因核輻射汙染問題被我國管制進口14年，我國食藥署今公告「即日起全解禁」。國民黨立委李彥秀說，「蔡英文八年不敢做的事，賴清德總統全做了！」歷史會記住這一天。

日本福島核電廠於2011年3月11日因地震導致海嘯，當時行政院衛生署同年25日公告暫停接受日本受輻射汙染相關地區生產製造食品輸入，並在2022年訂定「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，從地區管制調整為風險產品管制，嚴格把關。2024年參考國際趨勢與科學實證，持續調整對日本食品的管理措施。

衛福部食藥署於8月29日預告廢止前述規定，今天下午5時整正式將公告上傳至官網，宣布日本食品輸入管理，全數回歸常態，比照一般產品輸入台灣，自即日起生效。巧的是，賴清德日前才大啖日本壽司，稱讚食材新鮮等。

國民黨立委李彥秀說，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了！」福島食品管制14年，食藥署公告「即日起全解禁」。歷史會記住這一天。

李彥秀表示，2018年人民用公民投票，高達72%民意要求政府禁止開放福島核災等地區農產品及食品進口，卻被民進黨政府一紙命令正式推翻。

李彥秀說，「賴清德寒冬送暖」選在中國大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，不僅是強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。

李彥秀表示，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門更要做好原產地標示、「後市場」查核等責任，讓人民有清楚的資訊、選擇的自由。

日本 福島食品 李彥秀 蔡英文 賴清德

延伸閱讀

影／台股重挫近千點 賴清德總統：馬英九政權移轉時僅8000點

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

【重磅快評】「一國兩區」先行者蔡英文，民進黨超尷尬

撥補勞保法制化政院版草案出爐 李彥秀：缺乏誠意、搪塞有餘

相關新聞

福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議

日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總...

外送員專法草案 保障最低報酬、保險

勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...

外送員專法出爐 消基會憂成本轉嫁消費者

外送員專法草案出爐，引發關注。消基會執行董事徐則鈺表示，保障外送員最低報酬固然重要，但主管機關在立法時，也應納入消費者與...

愛肝達人站／看診刺殺醫師，健保也給付？！

最近媒體報導，有位男子看診時竟然拿出預藏的小刀刺向醫師，造成醫師手腕與腹部受傷！這位病人掛的是健保門診，卻藉看診之名行刺醫師之實，令國內許多看診的醫師不寒而慄！

健康你我他／吃臭豆腐竟噎到 咳到出血掛急診

記得是一個連假的晚上，想著可以吃些與平常不同的食物，騎車前往想念的臭豆腐攤位買來當晚餐，臭豆腐炸的金黃酥脆，我最喜歡酥酥脆脆咬下去吸飽醬汁的瞬間，一回到家馬上想品嘗美味。

非聽不可／運動時怎麼正確呼吸 讓你不再悶悶吸不到氣

運動時怎麼正確呼吸讓你不再悶悶吸不到氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。