搖滾之神伍佰為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲 助力弱勢學童勇敢追夢

國泰世華銀行秉持「大樹計畫」支持弱勢教育的初心，近日推出全新形象影片，特別邀請搖滾之神伍佰公益獻聲，以溫暖且堅定的旁白替弱勢學童發聲。影片以宜蘭南澳國小籃球隊為主角，呈現團隊在教育資源灌溉下勇敢追夢的歷程，也號召社會大眾一同響應「大樹計畫」，讓更多孩子得以安心就學、追尋心中的理想。

南澳國小籃球隊來自宜蘭泰雅族部落，近年在國際賽事屢創佳績，曾奪下2025年西班牙巴塞隆納盃U12冠軍、2024年芬蘭海豚盃雙料冠軍，更曾遠赴德國、保加利亞等地比賽。隊員們在比賽期間會穿上泰雅族傳統服飾、表演舞蹈，藉此將台灣原住民文化推廣至國際舞台。影片中，伍佰以一句「讓偏鄉孩子對自己有所期待」深情點出關鍵核心，也呼應「大樹計畫」自創立以來，協助逾250個偏遠學校社團探索興趣、發展專長的使命。

國泰世華銀行基金會自2004年啟動「大樹計畫」以來，22年間累計投入逾3.5億元，支持超過30萬名弱勢學童。今年截至目前捐贈金額達2,200萬元，資助內容涵蓋獎助學金、課後輔導、營養午餐、運動訓練、國際賽事補助等多元面向，計畫遍及全台10個縣市，展現企業長期深耕偏鄉教育的承諾。

國泰世華表示，今年受支持的校隊在國內外都有亮眼成績。除了南澳國小籃球隊外，台東大學附中棒球隊於美國貝比魯斯聯盟U18奪冠、新竹尖石國中柔道隊也在重要賽事中脫穎而出，證明偏鄉孩子在擁有適當資源後，同樣具備站上世界舞台的實力。

值得一提的是，此次為公益獻聲的伍佰將於11月22、23日在高雄巨蛋演出《Rock Star 2》高雄場。國泰世華透過跨界合作，將音樂能量與公益理念結合，希望藉由音樂人的影響力，吸引更多民眾以實際行動支持弱勢學童。民眾可透過基金會官網進行單筆捐款、定期定額，或使用信用卡回饋點數「小樹點」折抵捐款，讓每一份善意都成為孩子邁向未來的力量。

國泰世華大樹計畫｜伍佰為大樹計畫公益獻聲：https://youtu.be/pmykX3KIcoA

國泰世華銀行基金會「大樹計畫」捐款資訊：https://is.gd/4Y2U07