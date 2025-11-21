聽新聞
茶包「隱藏用法」曝光！專家證實：玻璃水漬、油膜全消失
不少人泡茶後習慣直接把茶包丟掉，但其實紅茶茶包還能再利用。根據外媒《Daily Meal》報導，紅茶中的單寧酸具有天然清潔力，只要簡單幾步驟，就能讓家中玻璃杯、酒杯恢復亮晶晶，連硬水造成的霧白泛白也能改善。
紅茶含有天然抗菌物質，加上單寧酸帶有弱酸性，能有效分解指紋、油膜與杯身上的黏膩感。只要準備3至4包泡過或新的紅茶包，以熱水浸泡約10分鐘後取出，讓茶水冷卻，再倒入噴瓶。使用時像一般清潔劑一樣噴灑於玻璃表面，再以超細纖維布擦拭，必要時可用溫水稍微沖洗，效果更佳。
這招同樣適用於因水質偏硬而變得霧霧白白的玻璃器皿。不過，專家提醒並非所有茶都適用，像是綠茶、花草茶的清潔效果較弱，建議仍以紅茶為主。此外，玻璃不像陶瓷或布料易被茶色染上痕跡，因此不必擔心留下茶漬。
其實用茶水清潔器皿並非新作法，最早可追溯至維多利亞時期，當時紅茶取得容易，也常被家戶重複利用。如今對不喜歡化學清潔劑的人來說，紅茶反而成了環保又省錢的天然替代方案。若想讓玻璃杯保持光亮，最後記得使用不掉棉絮的擦拭布，效果才能呈現的更完美。
