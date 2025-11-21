快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

聽新聞
0:00 / 0:00

寒流來襲上教堂突然頭暈走不穩 6旬男就醫查出腦幹中風

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師吳宇軒說明，患者腦幹右側血栓導致腦幹中風（紅圈處）。圖／台中醫院提供
醫師吳宇軒說明，患者腦幹右側血栓導致腦幹中風（紅圈處）。圖／台中醫院提供

台中66歲許姓男子今年初一場寒流來襲，起床後頭暈，他一如往常上教堂參加活動時出現走路不穩，休息後仍未改善，就醫發現是腦幹梗塞性腦中風，幸好及時就醫，接受衛福部台中醫院腦中風團隊「一站式治療」，2個月後順利出院，目前門診追蹤中。

許男是虔誠基督徒，身體健壯，有三高病史但病況穩定，平時飲食養生且固定登山健行，去年退休後當教堂志工，投入教堂課後輔導班工作，每月還舉辦學子戶外教學活動，深受教會學子尊敬。

台中醫院神經內科醫師吳宇軒說明，許男到院時沒有臉歪嘴斜、半邊偏癱、講話口齒不清的典型腦中風症狀，但卻出現走路不穩，經神經理學檢查，並無手腳無力、言語不清與視力複視問題 ，但小腦神經功能測試卻發現右側辨識距離不良，懷疑小腦或腦幹中風，住院接受核磁共振檢查，發現其腦幹右側、延腦外側出現明顯梗塞。

吳宇軒指出，幸好許男梗塞面積不大，經啟動「腦中風團隊一站式治療」， 神經內科給抗血栓藥物治療，確定腦梗塞狀況緩解，一周後轉入復健病房，住院復健期間同時接受中醫針灸科治療，住院兩個月後順利出院，目前病況穩定，門診持續追蹤中。

吳宇軒說明，根據衛福部調查國人十大死因，包含腦中風在內的腦血管疾病為國人10大死因第4名，僅次於癌症，每年都奪走上萬人的性命；每年秋冬季節交替之際，門診患者明顯增加2成，因為腦中風的症狀很容易被大家認為是太疲倦，延誤黃金治療期造成遺憾。

吳宇軒提醒，最近日夜溫差大，三高患者定期服藥，要做好保暖，避免冷空氣造成血管收縮，增加腦阻塞或腦出血的中風機率；初期腦中風徵兆口訣「befast」，包括belance突然失去平衡走路不穩、eye突發性視力模糊或複視、face突然臉歪嘴斜、arm突然單側手腳無力、speech突然口齒不清或無法言語，以及time出現上述五種症狀之一就記下發病時間，立即送醫並告知醫師。

腦中風 中醫 教堂 台中市 寒流

延伸閱讀

明氣溫下探1字頭！寒流、冷氣團差異圖解 「全台最冷時間曝光」

影／超愛吃炸雞…他37歲腦中風後決心減重 1年減55公斤

專訪／李㼈最美女兒險喪命！李紫嫣寒流水中失溫「救護車搶回一命」

延誤1分鐘有190萬個腦細胞死亡！醫籲注意這些跡象 謹記中風救援三步驟

相關新聞

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事即日本有事」，引發中日關係緊張，中國大陸拒買日本海鮮，我國政要則力挺日本，外交部長林佳龍...

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

日本福島核電廠於2011年3月11日因地震導致海嘯，當時行政院衛生署同年25日公告暫停接受日本受輻射汙染相關地區生產製造...

假日太陽探頭！中南部日夜溫差溜滑梯「多達11度」 這天東北季風再增強

交通部中央氣象署今天預報，明天及23日週休假日，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣涼，中南部日夜溫差較大，最多可達11度

影響上萬人！特管法新制遭批程序不正義 醫憂特定團體壟斷醫美市場

衛福部近日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，嚴禁醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就從事醫...

統一發票7-8月千萬獎2張未領 財政部提醒消費者勿錯過兌領

財政部表示，7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有2張、5張未領；未領的千萬大獎發...

茶包「隱藏用法」曝光！專家證實：玻璃水漬、油膜全消失

不少人泡茶後習慣直接把茶包丟掉，但其實紅茶茶包還能再利用。根據外媒《Daily Meal》報導，紅茶中的單寧酸具有天然清潔力，只要簡單幾步驟，就能讓家中玻璃杯、酒杯恢復亮晶晶，連硬水造成的霧白泛白也能改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。