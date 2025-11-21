寒流來襲上教堂突然頭暈走不穩 6旬男就醫查出腦幹中風

台中66歲許姓男子今年初一場寒流來襲，起床後頭暈，他一如往常上教堂參加活動時出現走路不穩，休息後仍未改善，就醫發現是腦幹梗塞性腦中風，幸好及時就醫，接受衛福部台中醫院腦中風團隊「一站式治療」，2個月後順利出院，目前門診追蹤中。

許男是虔誠基督徒，身體健壯，有三高病史但病況穩定，平時飲食養生且固定登山健行，去年退休後當教堂志工，投入教堂課後輔導班工作，每月還舉辦學子戶外教學活動，深受教會學子尊敬。

台中醫院神經內科醫師吳宇軒說明，許男到院時沒有臉歪嘴斜、半邊偏癱、講話口齒不清的典型腦中風症狀，但卻出現走路不穩，經神經理學檢查，並無手腳無力、言語不清與視力複視問題 ，但小腦神經功能測試卻發現右側辨識距離不良，懷疑小腦或腦幹中風，住院接受核磁共振檢查，發現其腦幹右側、延腦外側出現明顯梗塞。

吳宇軒指出，幸好許男梗塞面積不大，經啟動「腦中風團隊一站式治療」， 神經內科給抗血栓藥物治療，確定腦梗塞狀況緩解，一周後轉入復健病房，住院復健期間同時接受中醫針灸科治療，住院兩個月後順利出院，目前病況穩定，門診持續追蹤中。

吳宇軒說明，根據衛福部調查國人十大死因，包含腦中風在內的腦血管疾病為國人10大死因第4名，僅次於癌症，每年都奪走上萬人的性命；每年秋冬季節交替之際，門診患者明顯增加2成，因為腦中風的症狀很容易被大家認為是太疲倦，延誤黃金治療期造成遺憾。

吳宇軒提醒，最近日夜溫差大，三高患者定期服藥，要做好保暖，避免冷空氣造成血管收縮，增加腦阻塞或腦出血的中風機率；初期腦中風徵兆口訣「befast」，包括belance突然失去平衡走路不穩、eye突發性視力模糊或複視、face突然臉歪嘴斜、arm突然單側手腳無力、speech突然口齒不清或無法言語，以及time出現上述五種症狀之一就記下發病時間，立即送醫並告知醫師。