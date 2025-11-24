無國界醫生「人道醫療展X故事音樂節」12/12華山1914文創產業園區登場

無國界醫生（Médecins Sans Frontières, MSF）「痛，我願同行」人道醫療展X故事音樂節將在2025年12月12日至12月21日重返華山1914文創產業園區，攜手四組音樂人——怕胖團（PAPUN BAND）、凹與山、張淦勛（Giyu Tjuljaviya）、？te壞特，透過音樂演出與展覽座談，邀請全台民眾透過前線故事感受救援現場的痛，自此採取行動，與正在經歷病痛與苦難的人同行。

無國界醫生以醫療行動為核心，見證與發聲為宗旨，透過影像與聲音記錄人道危機，就所「見證」進行「發聲」，期盼社會關注成為緩解人道危機的關鍵力量。此次「人道醫療展」將分享全球救援現場的無國界醫生工作人員與患者故事，以及地中海難民的個人經歷，並展出台灣前線人員從任務地點帶回的珍貴收藏。展覽期間還將舉辦兩場前線人員座談會，由曾親赴前線的兩位台灣醫師分享任務經歷；以及一場前線人員招募座談會，由具備人資與財務背景，曾赴剛果民主共和國、南蘇丹、孟加拉、寮國等地的台灣前線人員主講，說明如何加入人道救援行列，以助民眾認識無國界醫生工作內涵的多元樣貌，探索與無國界醫生一起行動的可能。

台灣急診科醫師郭郁欣於2025年8月至9月參與無國界醫生任務，赴加薩阿克薩醫院服務。 圖／郭郁欣醫師 提供

無國界醫生在全球超過75個國家、400個專案提供醫療人道救援服務，2024年共有八位前線人員自台灣出發，2025年截至11月則有六位。其中，急診科醫師郭郁欣繼2024年前往阿富汗執行任務，2025年再赴南蘇丹，並於同年8月至9月前往加薩。她的加薩任務正值停火前局勢最嚴峻的時期，任務最後一週，她服務的阿克薩醫院（Al-Aqsa hospital）每日湧入逾700名傷患。「有一名三歲男童令我印象深刻。」郭醫師回憶，孩子在空襲中失去所有家人，送達急診時頭部與胸部受創、右腿有嚴重開放性骨折。然而在資源極度匱乏的環境，他的傷勢都被判定為觀察即可，骨折僅以石膏固定，待日後自行復原或截肢。

「他在急診躺了兩天，沒有人願意收治，直到急診部主任於心不忍，向骨科醫師力求必須為男童進行外固定手術，至少保住那條傷腿。」郭醫師補充，「主任對我說了一句話，我永遠不會忘記——『他已經失去了所有家人，如果我們不為他力爭，沒有人會。』這就是急診醫師的價值所在，也是人道精神的核心與無國界醫生的使命。」無國界醫生為受武裝衝突、傳染病、流行病和天災影響，以及遭醫療體系排拒者服務，提供緊急醫療援助、營養不良治療、疫苗接種活動、心理健康服務等，共感痛楚並戮力緩解痛苦。

有別於2023年「互動體驗展」與2024年「加薩短片放映與前線人員分享會」以靜態方式呈現，今年無國界醫生首度推出「故事音樂節」，希望以普世熟悉的音樂為媒介，跨越地理與文化的藩籬，唱出遠方鮮為人知的故事。此次活動攜手怕胖團（PAPUN BAND）、凹與山，以及身兼藥師的第36屆金曲最佳作詞人張淦勛（Giyu Tjuljaviya）。此外，擁有準外科醫師背景的第32屆金曲最佳新人？te壞特大學就認識無國界醫生，曾夢想赴前線出任務，也將在此次故事音樂節壓軸登場，連唱一小時，以豐富的情感與充滿磁性的嗓音娓娓道來，傳遞治癒人心的溫柔力量。除了音樂人的演繹，現場還有救援任務闖關遊戲、親子互動與藝術之牆，適於各年齡層的民眾獲得豐富的五感體驗與精彩時光。

無國界醫生募款部門協理鍾子文。 圖／無國界醫生提供

「痛的共鳴，就是行動的開始。一個人的力量或許有限，但有你我同行，我們就能持續前進。」無國界醫生募款部門協理鍾子文表示，「來參加我們的活動，就是非常好的支持。若生涯與職涯規畫得以配合，歡迎加入我們；若財政上有餘裕，歡迎捐款資助。」無國界醫生「痛，我願同行」人道醫療展將於12月12日（五）至12月21日（日）在華山1914文創產業園區 - 中7B館舉行，故事音樂節則於12月13日（六）14:00 - 19:30在華山1914文創產業園區 - 華山劇場登場，誠邀民眾來到現場參與活動，一起行動。「共感測驗」活動現已搶先上線，歡迎線上參與，從面部表情測出共感類型，照見疼痛的力量。

無國界醫生誠邀民眾支持12月12日至12月21日人道醫療展、12月13日故事音樂節，來到華山1914文創產業園區參與活動，一起行動。 圖／無國界醫生提供

「痛，我願同行」人道醫療展

●展覽日期：2025年12月12日（五）至2025年12月21日（日）免費入場

●展覽地點：華山1914文創產業園區 - 中 7B 館

●開放時間

·週一至週四：11:00 - 19:00

·週五至週日：11:00 - 20:00（12月12日13:00開展）

「痛，我願同行」故事音樂節

●活動日期：2025年12月13日（六）免費入場

●活動地點：華山1914文創產業園區 - 華山劇場

●開放時間：14:00 - 19:30

無國界醫生「共感測驗」測出你的共感類型：https://msf.tw/47o2ukP

無國界醫生「人道醫療展Ｘ故事音樂節」活動專頁：https://msf.tw/47U4ql7