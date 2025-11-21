快訊

打造跨場景能力 「快樂檸檬」搖進運動場域

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
快樂檸檬美國門市。圖／雅茗提供
雅茗-KY旗下全球茶飲品牌「快樂檸檬」，將於23日在大巨蛋味全龍感恩祭，在德克士活動櫃位推出限定茶飲，並導入全新一代「智能茶飲機」調製設備，結合德克士與屏東小農合作的檸檬原汁，帶來「蜂蜜檸檬綠茶」與「水蜜桃綠茶」兩款選擇。

雅茗天地全球執行長江錫毅表示，此次於活動中的合作呈現，象徵快樂檸檬跨入「跨場景茶飲服務」的新嘗試，展現好茶飲能以更多形式融入不同場域，創造更靈活的即享體驗。

江錫毅表示，這不只是一場聯名，而是快樂檸檬的無限門店延伸，透過智能調飲設備，能在任何場所、任何合作夥伴的環境下，都維持快樂檸檬穩定的風味品質，且未來將會看到更多這樣的合作形式逐步展開。

江錫毅表示，快樂檸檬本次於味全龍感恩祭的德克士活動櫃位展示最新一代「智能調飲設備」，特色包括精準調配，以QR Code指令控制，全程標準化確保飲品質地一致；一致風味，從搖製、倒料到稀釋比例皆由系統調和，確保球迷在不同場域都能享有同一品質的快樂檸檬飲品。

同時，智能調飲設備具備跨場景能力，不需完整門店設備即可運作，適合活動現場、臨時茶飲供應與多種場域服務，展現品牌靈活的即享能力。

江錫毅表示，此次在味全龍感恩祭的德克士活動櫃位採用智能設備，是快樂檸檬「從門店走向場域服務」的一次重要示範，展現智能化技術在大型活動與多元通路中的延展性，重新定義茶飲能被品嚐的場景與價值。

品牌 屏東 水蜜桃

