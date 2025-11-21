快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

義交鄭月琴獲金安獎 氣爆案關鍵調度為救災開道

中央社／ 新北21日電

新光三越中港店2月發生氣爆，義交鄭月琴冷靜應變，1分鐘內調度4人指揮交通，為救災人員爭取黃金時間，今天獲金安獎肯定。她自嘲原本是大路痴，但能為都市交通盡力深感驕傲。

為了表彰在道路交通安全領域中有卓越表現及辛勞付出的個人與單位，交通部今天舉辦金安獎頒獎記者會，獲獎團體及個人共有123個單位。

交通部路政及道安司長吳東凌致詞時表示，台灣道安還有很大進步空間，除了政府責無旁貸外，期待能有更多人投入，改變的速度才能更快，改變幅度才能更大，他對在場的道安英雄表達感謝。

新光三越台中中港店2月因室內裝修施工不慎引發氣爆，鄭月琴短短1分鐘內調度在附近建案指揮交通的4名義交到場協助，後續更在群組內號召20多名義交陸續加入，讓氣爆災害現場周邊交通順暢，救災車輛及人員能迅速到場以降低傷亡，獲得金安獎肯定。

擔任義交近10年的鄭月琴表示，原本是家庭主婦，她自嘲是大路痴，在朋友的先生勸說1年後才加入義交行列，她從台中烏日騎車到西屯指揮交通，雖然車程約50分鐘，但能為繁忙的都市交通盡一己之力，感到十分驕傲。

另一名獲獎的交通警察周昕緯，致力於提升民眾的交通安全意識，面對未停讓行人及闖紅燈等情形，不僅依法執勤外，更透過溫和提醒與現場宣導，讓民眾了解遵守交通規則的重要性。

周昕緯表示，近期駕駛禮讓行人觀念已有所提升，從過去一個月取締約20件，目前已減至約10件左右。

氣爆 交通部 新光三越

