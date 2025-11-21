影響上萬人！特管法新制遭批程序不正義 醫憂特定團體壟斷醫美市場

衛福部近日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，嚴禁醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就從事醫學美容手術，形體美容外科學會常務理事邱正宏表示，全台近千家診所及上萬名從業人員及其家屬恐受衝擊，加上原非大外科醫師們已有相關手術經驗並通過審核者，未來僅能做美容醫學處置將受影響。目前已整理相關意見，預計下周至立院由立委王正旭協助協商。

衛福部將原先單一的美容醫學規範改為三層級管理，特定醫美處置能做光電治療、針劑注射，執行醫師需經過PGY訓練，若未通過需於2年內完成；美容醫學手術及特定美容醫學手術則須具備外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等十科專科醫師資格，而特定美容醫學手術執刀醫師僅能對對應項目執刀。

邱正宏表示，此次修法在程序正義、評鑑權力分配、急診人力外流、緊急後送安全等關鍵議題上存在巨大風險，甚至恐讓特定團體壟斷醫美市場、傷害全民醫療權益。有近千家診所及上萬的醫美從業人員及其家屬將受到影響。

「不反對醫美提升品質」邱正宏說，促進病患安全是共同目標，但方式需合理，8年前修正特管法時，經過多次協商討論，凝聚共識後才推出，這次修法並未與大家溝通，認為對醫療專業不尊重、程序上不正義。

邱正宏也提到，現行規範的八大手術項目有限定專科醫師實行，後來實施特管法後，只要提出做過定量案例後，就可以繼續執行八大手術項目。但現在被列在一般美容手術項目，例埋線拉提、割雙眼皮、隆鼻等手術，若修法明年元旦正式上路後，家醫科醫師等將無法再做相關手術，僅能做注射、針劑等美容處置項目。

邱正宏說，這些家庭醫師過去也是經過相關認證審核過，才可施作手術，將修正的新規定就無法施作任何手術「等同於失業」。

邱正宏再說，目前全台僅醫療策進會能執行美容醫學品質認證，全台數百家施作手術的診所若都必須在2年內取得認證，「根本不可能全部做得完」，且單次認證費用約6至8萬元，效期僅3年，是否應放寬其他民間機構也做認證，非獨厚特定單位。

邱正宏表示，過去做八大手術項目需要上繳後送計畫，若新制上路需要跟附近醫學中心簽約後送醫院。他舉例，他診所最近醫院是萬芳醫院，因他有加入家醫照護群關係相對緊密簽約上不會有問題，但若較近醫院不願意簽約，難道要後送到更遠的醫院。

邱正宏說，醫師保障病患安全重要，但品質認證並非唯一方式，更有效的方法是要求施作手術的醫師必須具備急救技能，如高級心臟救命術。這幾年的醫美案例，難道施行的醫師沒有專科醫師資格嗎？有幾個案例的醫師是沒有PGY訓練而造成悲劇，答案是0。

邱正宏表示，現在要去限制醫師說一定要有PGY訓練資格，但政府有想過醫院是否能提供這麼多名額給醫師訓練，這一定要有配套措施。目前已正式提出相關訴求，立法院下周二也預計召開協商會議，將由王正旭協助協商。