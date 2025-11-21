中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

日本福島核電廠於2011年3月11日因地震導致海嘯，當時行政院衛生署同年25日公告暫停接受日本受輻射汙染相關地區生產製造食品輸入，並在2022年訂定「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，從地區管制調整為風險產品管制，嚴格把關。2024年參考國際趨勢與科學實證，持續調整對日本食品的管理措施。

衛福部食藥署於8月29日預告廢止前述規定，今天下午5點整正式將公告上傳至官網，宣布日本食品輸入管理，全數回歸常態，比照一般產品輸入台灣，自即日起生效。

衛福部食藥署曾於2024年9月25日公告全面解除日本福島五縣食品輸入管制，野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等原本禁止品項，採雙證管理加逐批檢驗；日本禁止流通的品項仍不准輸入台灣。

本次預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」後，日本輸台相關產品不再受限，比照一般產品，由來源國管制，我國管理措施回歸常態，相關地區產品依據風險管控機制，持續於邊境抽樣檢驗。

因應日本311地震造成輻射外洩，我國歷經14年把關受輻射地區產品，而目前除中國大陸、韓國及俄羅斯外，世界各國均已回歸常態管理。據了解，停止輻射地區輸入查驗14年間，因陸續開放部分縣市產品輸入，且食藥署仍邊境抽查日本輸台產品輻射情況，合計檢驗26.3萬餘批次，都在合格範疇，風險評估結果均為「風險可忽略」的最低風險程度。

海洋大學食品科學系教授凌明沛日前表示，食藥署自106至109年均委託專家執行研究，了解日本曾受輻射地區食品輻射風險，發現即使是在當地採買的食品，對民眾健康威脅也不構成疑慮，研究結果為風險可忽略；根據公開資料，100年度至114年6月8日止，我國抽驗輻射的日本產品，僅257件被驗到微量輻射，今年僅6月8日發現2例，且綜合檢出濃度及民眾攝食量評估，結果為「風險可忽略」。

根據食藥署公告的廢止理由，該署參考各國對日本食品管制措施調整趨勢，及國際原子能總署（IAEA）認可，日本已採取妥適監測及因應措施，並依間測結果滾動式更新國內食品管制，有效管控食品供應鏈安全性，且根據我國邊境對日本輸入食品查驗結果，綜合國內專家執行的風險評估，判斷日本輸入管制措施，可回歸源頭管理及邊管制，意思就是輸入管制回歸常態。

食藥署指出，本次預告是基於中央法規標準法第21條第2款，未來停止輸入查驗相關規定正式廢止後，若日本政府仍有因輻射原因而限制流通的食品品項，將由日本進行管制，我國管理機制回歸常態，持續依「食安法」在邊境基於風險管控，抽樣檢驗相關產品輻射情況，以確保食品安全，維護國人健康。