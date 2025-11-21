快訊

避開春節連假大旺日 品保：2026首季日、韓旅遊團價全下修

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）今（21）日公布2026年1月至3月各線旅行團行程的合理售價。示意圖／ingimage
中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）今（21）日公布2026年1月至3月各線旅行團行程的合理售價。示意圖／ingimage

中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）今（21）日公布2026年1月至3月各線旅行團行程的合理售價。品保協會表示，歐洲、中亞非與澳洲線因成本與匯率影響，價格較去年同期普遍上漲，漲幅在3%至20%不等；而台灣民眾最喜愛去的東北亞的日、韓，價格則逆勢操作，撇去農曆春節等高峰期，價格全面下修，降幅高達5%至20%。

品保協會分析，日本線降價趨勢最為明顯。由於日本的旅遊紅利已在去年7月結束，團體旅遊市場正式進入白熱化的競爭階段。自今年第三季起，市場售價便已開始修正。降價主因主要受惠於日圓匯率持續維持低檔，旅行業者為刺激買氣、壓縮利潤，平日團費較去年同期下修約5%。即使是農曆春節最高峰檔期（2月14日至2月19日），部分路線的售價也比去年同期調降了5%至10%。連春分後的櫻花旺季（3月20日後），各家報價也略低於去年3%至5%。

韓國線方面，雖進入滑雪旺季機票略微上漲，但因團費及其他成本的調降，除春節外，整體降幅更達約20%。

長線趨勢部分，歐洲微漲、埃及暴漲20%。品保協會表示，歐洲線自2025年下半年起機位需求略有趨緩，反映旅遊市場降溫，但受限於飯店、車資、餐廳及匯率等成本上漲，2026年首季團費仍較去年同期微漲約3%至5%。至於中亞非線整體市場維持穩定，小幅上調約5%。值得注意的是，埃及受惠於「大埃及博物館」開幕帶動的觀光熱潮，團費領先市場，漲幅高達約20%。

紐澳線部分，澳洲線受當地匯率走跌影響，價格調降約8%。紐西蘭則因物價上漲，團費微漲4%。綜合來看，紐澳線整體價格約略有5%的降幅。

東南亞線部分，除去寒假、農曆春節及連續假期，平日團費因機票價格下降而同步調整，整體降幅約在3%至5%。美加線由於機位供應充足，除春節特定高峰期外，團費較去年同期約有3%至8%的降幅。

至於越南市場則出現分化現象，峴港熱度降溫，廉價航空的銷售不如預期，越捷包機將在2月17日才復航，虎航包機也預計於三月底冬季班表結束後終止航線。富國島則因飯店成本上漲，春節期間高價團的漲幅最高接近15%。

品保協會呼籲消費者，應把握降價的日韓線及東南亞線，但同時提醒長線旅客需留意歐洲線及埃及團費的上漲壓力。

春節 售價 連假

