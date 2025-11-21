藝人閃兵案3家複診醫院遭調查 衛福部將於2周內實地調查了解

閃兵案燒出外界對於三總、台大及北榮等3家複檢醫院質疑，衛福部上月要求台北市衛生局調查，目前已收到書面資料，不過要確保整個流程，將安排專家前往實地考察。衛福部醫事司副司長劉玉菁回應，11月14日有行文給台北市衛生局安排實際查核，要求於2周內要求完成。

藝人造假病歷閃兵案，其中藝人修杰楷、陳柏霖等人皆因造假高血壓遭拘提。內政部長劉世芳上月立法院表示，112年全體役男免役率高達16%，對照健保資料發現有偽造或不實陳述等情況，因此移送給地檢署。

衛福部上月22日已發文要求衛生局調查3間複診醫院，分別為三總、台大、北榮，衛福部醫事司長劉越萍當時表示，病例最常存7年，先針對3家複診醫院有開出高血壓異常診斷書個案釐清，並要求北市衛生局發文要求徹查，看是在管理上還是醫師的個人出現問題，假若情節重大涉及造假，恐遭撤照。

劉越萍當時說，因為初診可以自費在任何的醫療院所都拿到診斷書，主要還是複診認定，因此針對複診醫院並先以有開出高血壓異常個案釐清，如何開立出診斷證明，是醫院醫師個人行為，或是醫院管理端出了問題還待釐清。目前該集團主要是以高血壓為主，假若發現醫師惡劣造假病歷，將會送懲戒委員會並依偽造文書交由檢調處理後續。

劉玉菁今表示，先前已行文要求查察，醫院皆已提供書面資料，後續將由衛生局安排專家進行實地查核，包括比對書面流程、逐項走訪院內作業環節，必要時也會訪談相關工作人員，釐清完整流程是否符合法規。

針對當時外界關注的高血壓案例是否唯閃兵最大宗，劉玉菁說，實地查核時，衛生局也會一併評估是否存在其他疾病作為免役或替代役申請的情形，會經實地考察後了解。11月14日已行文要求北市衛生局，希望2周內完成查核。