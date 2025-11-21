聽新聞
0:00 / 0:00
統一發票7-8月千萬獎2張未領 財政部提醒消費者勿錯過兌領
財政部表示，7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有2張、5張未領；未領的千萬大獎發票，包含台南市龍崎區的7-ELEVEN，開出的食品102元發票。
114年9、10月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的7、8月特別獎及特獎中獎發票，目前各有2張、5張未領，兌領期限至115年1月5日止。
據財政部統計，截至目前，7、8月期未領的特別獎（1000萬元）發票尚有2張，包含於App Store訂閱費300元、台南市龍崎區7-ELEVEN開出的食品102元發票等。
未領特獎（200萬元）發票則有5張，包含App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路上的7-ELEVEN購買食品132元、向元一瓦斯購買瓦斯桶290元、台南市歸仁區保大路的茶の魔手購買飲料的30元發票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言