快訊

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

統一發票7-8月千萬獎2張未領 財政部提醒消費者勿錯過兌領

中央社／ 台北21日電
財政部提醒，仍在兌領期限內的7、8月特別獎及特獎中獎發票，目前各有2張、5張未領。圖／AI生成
財政部提醒，仍在兌領期限內的7、8月特別獎及特獎中獎發票，目前各有2張、5張未領。圖／AI生成

財政部表示，7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有2張、5張未領；未領的千萬大獎發票，包含台南市龍崎區的7-ELEVEN，開出的食品102元發票。

114年9、10月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的7、8月特別獎及特獎中獎發票，目前各有2張、5張未領，兌領期限至115年1月5日止。

據財政部統計，截至目前，7、8月期未領的特別獎（1000萬元）發票尚有2張，包含於App Store訂閱費300元、台南市龍崎區7-ELEVEN開出的食品102元發票等。

未領特獎（200萬元）發票則有5張，包含App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路上的7-ELEVEN購買食品132元、向元一瓦斯購買瓦斯桶290元、台南市歸仁區保大路的茶の魔手購買飲料的30元發票。

財政部 App Store 新台幣

延伸閱讀

「不滿意還是可以接受」財劃法爭議 李四川建議財政部這麼做

新青安10月受理戶數月增468戶 撥貸271億元仍續寫史上次低

農地「分兩次」贈與長子要課稅、父不服提訴願遭駁回 財政部解釋為何無違憲

炎上商法？黃小潔新聲明影片竟嚴厲斥責評審 還建議對方「發文要深思熟慮」

相關新聞

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

日本福島核電廠於2011年3月11日因地震導致海嘯，當時行政院衛生署同年25日公告暫停接受日本受輻射汙染相關地區生產製造...

影／菜頭粿吃到碎水晶…店家稱「小孩玩耍誤丟」 衛生局要罰了

消費者上網爆料，高雄葉家菜頭粿粉漿蛋餅咬到異物，一吐出來發現是玻璃硬物，沒想到店家僅說「女兒玩耍誤把碎水晶丟進去」，且以...

獨居老人10年內將破百萬！衛福部優先盤點75歲以上獨老 依需求分4等級

據衛福部調查，國內65歲以上長者，逾3分之1為獨居或僅與配偶居住，這類廣義「獨居老人」，依戶政資料推估，全台共70萬人。...

最新空拍！馬太鞍溪上游2堰塞湖小的已消失 大的「穩定溢流」

花蓮縣馬太鞍溪上游13日因邊坡崩塌形成3號堰塞湖，經持續溢流沖刷，林保署今天空拍監測確認已經消失；至於7月就形成，並在9...

三貂角燈塔整建11月24日起封閉 預計明年5月重新亮相

交通部航港局為辦理三貂角燈塔園區廁所及無障礙動線整修作業，自11月24日下周一起封閉園區。園區開放時間將配合整修工程進度...

睡沙發竟能治打鼾？她實測「一夜好眠」 醫揭真正原因

不少人睡覺都會打鼾，除了可能吵到枕邊人外，對自己的健康也會造成影響。耳鼻喉科醫師蔡明劭在臉書發文分享一則案例，有位年輕女性睡覺時會打鼾，但有次發現睡沙發竟然讓她的症狀消失了，經過檢查才得知，並不是沙發有魔力，而是她的睡姿問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。