假日太陽探頭！中南部日夜溫差溜滑梯「多達11度」 這天東北季風再增強

交通部中央氣象署今天預報，明天及23日週休假日，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣涼，中南部日夜溫差較大，最多可達11度。

氣象署預報，明天及23日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部須留意日夜溫差較大；大部分地區可見到陽光，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨。

溫度方面，氣象署預測，未來兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫攝氏17至21度；高溫部分，宜蘭、花蓮23至26度，西半部及台東26至30度，澎湖、金門22至24度，馬祖18至20度；中南部日夜溫差較大，多半在7到10度，最多可達11度。

氣象署表示，24日起東北季風再增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚也涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴，晚間起北部地區轉為局部短暫雨，中南部天氣變化不大。