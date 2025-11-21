竹科工程師敲鍵盤卡卡…竟是「痛風石」惹禍 微創手術助解困

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
李姓工程師術前、術後的對照狀況。圖／長安醫院提供
李姓工程師術前、術後的對照狀況。圖／長安醫院提供

56歲李姓竹科工程師有痛風病史，因右手食指、中指痛風腫塊外觀明顯，敲鍵盤時「卡卡」不適、抓握時有緊繃感，影響工作，經網路搜尋後向台中長安醫院就診，被診斷為痛風石，接受微創超音波刀切除手術後，成功擺脫礙眼硬塊，打字也輕鬆多了，直呼「早點開刀就好了！」

長安醫院骨科醫師陳冠儒說，台灣痛風盛行率約1.2%至6.24%，原住民族群更高達10.42%，其中約有兩成的患者會發展出痛風石。這些由尿酸結晶累積而成的硬塊，初期影響外觀，但若延誤治療，將會侵蝕關節、肌腱韌帶、破壞骨頭，最終導致關節腫痛、變形、甚至影響走路、穿鞋等日常活動。

陳冠儒比喻，痛風石深入周邊組織後，就像麵線與花生粉與顆粒混合雜，難以徹底清除。傳統手術只能針對較大的結石處理，若想清除得更徹底，常會連帶損傷筋腱、韌帶，影響術後功能，也造成傷口癒合慢、發炎、感染機會增加。

陳冠儒說明，相較之下，微創超音波刀利用高速震動原理，能精準震碎並清除痛風石，同時保護神經、血管與韌帶，達到「切硬不切軟」的效果。這項技術能顯著降低出血與感染風險，也因手術時間短、麻醉需求低，代表傷口更小、恢復更快，對心血管疾病或糖尿病患者尤其安全。李先生手術過程僅需局部麻醉、不需住院，術後當天即可恢復日常活動。

陳冠儒提醒，若身上已經出現明顯摸得到、看得到的硬腫塊，且過去曾有痛風發作紀錄，經藥物治療仍無法改善，應盡早就醫評估是否需要手術介入，避免拖到關節變形或皮膚破裂，增加治療難度。他強調，手術只是治標之法，真正的關鍵在於長期控制尿酸，「控制得當，痛風石自然不會再找上門。」

