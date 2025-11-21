快訊

張榮發基金會榮獲第17屆文馨獎 延續海洋文化血脈

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
張榮發基金會榮獲第十七屆文馨獎肯定，由文化部部長李遠 (左)親自頒獎給執行長鍾德美 (右)。張榮發基金會提供
張榮發基金會榮獲第十七屆文馨獎肯定，由文化部部長李遠 (左)親自頒獎給執行長鍾德美 (右)。張榮發基金會提供

文化部今日在松山文創園區舉行2025年度第十七屆「文馨獎」頒獎典禮，財團法人張榮發基金會因長期推廣藝文及海洋教育，獲得此一殊榮，獲獎理由包括該會轄下所屬長榮海事博物館，多年來投入巨大資源保存珍貴海事文物、打造全民共享的文化學習場域、深化社會大眾對海洋文化的認識等，進而成為台灣難得一見的公共財。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會所屬長榮海事博物館成立於2008年，當時創辦人張榮發先生因有感經營企業有成，更需善盡回饋社會責任，所以特別指示將當時已購入的張榮發基金會大樓，撥出其中一至五樓，興建長榮海事博館，並將畢生收藏來自世界各地超過四千餘件珍寶捐出展示。長榮海事博物館完工之後，張創辦人當時除親自主持剪綵典禮，也不時前來該館視察，甚至在館內遇見參觀學生時，親切跟大家合影，並當面鼓勵每個人要積極向上，將來有餘力也要多多行善。

長榮海事博物館張創辦人的收藏，精選部分長期展出國內難得一見的模型船、海洋畫作、航海儀器等，館方也多方更新多媒體設施、積極辦理特展、講座、冬夏令營、繪畫比賽等。為穩固海洋教育根基，增進學生對海事歷史的認知，也長期推動「十二年國教免費參觀方案」，迄今已有超過九百所學校、五萬多名師生受惠，成為國內海洋教育的重要場域。為鼓勵青年世代親近海洋、拓展國際視野，基金會特別將上述優惠方案擴大至全國大專院校學生，希望培養更多海島子民的海洋DNA，延續海洋文化血脈。

張榮發基金會執行長鍾德美進一步指出，海洋教育不應侷限於課本或教室。學生若能透過自主學習，輕鬆愜意地走進博物館、親身感受海洋文明的脈動，就能從海洋出發，看見世界、擁抱世界、成為世界公民。」未來基金會將秉持創辦人張榮發先生理念，回饋社會，持續與大眾分享長榮海事博物館的館藏，推動多元化學習，實現「以海為師、航向世界」的願景。

