環境部：高溫防護制度化 納氣候調適行動計畫

綠色和平呼籲，國家氣候變遷調適計畫應納入兒少族群。環境部回應，各部會預計115年5月提出新一期調適行動方案，強化多元參與，將高溫防護制度化，納入國家整體調適行動計畫。

綠色和平今天在環境部前舉行「守護兒少氣候權」陳情記者會，並公布一項調查報告指出，新建或改建的特色公園因遮蔭不足，有熱傷害風險，建議政府正視，關注高溫調適時，在國家氣候變遷調適計畫中應納入兒少族群。

環境部發布新聞稿表示，近年全球升溫加劇，「發燒的地球」已讓極端高溫成為最直接的氣候風險之一。高溫對兒少年輕族群、高齡長者，以及慢性病患者、戶外工作者與室內高溫工作環境的族群衝擊最明顯。

環境部說，面對氣候變遷下的新挑戰，6月3日成立抗高溫調適對策聯盟，公私協力共同推動抗高溫調適行動，不僅啟動跨部會調適作為，也願意傾聽每一位民眾的聲音，特別是兒少與脆弱族群的需求，並以更全面的行動降低高溫帶來的風險。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方第30次會議COP30已進入尾聲。環境部說，COP30正就全球氣候調適目標（GGA）指標展開談判，將持續追蹤其最新進展，並研擬台灣本土化的相應調適指標，各部會預計於115年5月提出新一期調適行動方案（草案），環境部將強化地方政府等多元參與及廣徵各界意見，將高溫防護制度化，納入國家整體調適行動計畫。

環境部表示，極端高溫已成不可忽視的風險，政府將透過跨部會協作、分眾保護、科學治理及在地行動，共同應對氣候挑戰。

環境部舉例，現在國小學童能透過校園雨水花園示範，結合課程教材學習氣候調適概念；環境部也設置「青年參與氣候行動專區」與「氣候變遷素養互動平台」，提供青少年及兒少氣候參與與線上探索互動管道，強化對氣候理解與行動力。

另外，環境部今年首度辦理跨部會與地方政府高溫調適演練，以實際模擬方式，提升中央與地方的高溫應變協作能力；試辦推出「抗高溫涼適地圖（CoolMap）」平台，提供即時高溫空間資訊與抗高溫涼適點，如遮蔭空間、飲水設施、冷氣開放場域與兒少友善地點，協助民眾因應高溫迅速規劃出行避暑動線。