快訊

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

環境部：高溫防護制度化 納氣候調適行動計畫

中央社／ 台北21日電

綠色和平呼籲，國家氣候變遷調適計畫應納入兒少族群環境部回應，各部會預計115年5月提出新一期調適行動方案，強化多元參與，將高溫防護制度化，納入國家整體調適行動計畫。

綠色和平今天在環境部前舉行「守護兒少氣候權」陳情記者會，並公布一項調查報告指出，新建或改建的特色公園因遮蔭不足，有熱傷害風險，建議政府正視，關注高溫調適時，在國家氣候變遷調適計畫中應納入兒少族群。

環境部發布新聞稿表示，近年全球升溫加劇，「發燒的地球」已讓極端高溫成為最直接的氣候風險之一。高溫對兒少年輕族群、高齡長者，以及慢性病患者、戶外工作者與室內高溫工作環境的族群衝擊最明顯。

環境部說，面對氣候變遷下的新挑戰，6月3日成立抗高溫調適對策聯盟，公私協力共同推動抗高溫調適行動，不僅啟動跨部會調適作為，也願意傾聽每一位民眾的聲音，特別是兒少與脆弱族群的需求，並以更全面的行動降低高溫帶來的風險。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方第30次會議COP30已進入尾聲。環境部說，COP30正就全球氣候調適目標（GGA）指標展開談判，將持續追蹤其最新進展，並研擬台灣本土化的相應調適指標，各部會預計於115年5月提出新一期調適行動方案（草案），環境部將強化地方政府等多元參與及廣徵各界意見，將高溫防護制度化，納入國家整體調適行動計畫。

環境部表示，極端高溫已成不可忽視的風險，政府將透過跨部會協作、分眾保護、科學治理及在地行動，共同應對氣候挑戰。

環境部舉例，現在國小學童能透過校園雨水花園示範，結合課程教材學習氣候調適概念；環境部也設置「青年參與氣候行動專區」與「氣候變遷素養互動平台」，提供青少年及兒少氣候參與與線上探索互動管道，強化對氣候理解與行動力。

另外，環境部今年首度辦理跨部會與地方政府高溫調適演練，以實際模擬方式，提升中央與地方的高溫應變協作能力；試辦推出「抗高溫涼適地圖（CoolMap）」平台，提供即時高溫空間資訊與抗高溫涼適點，如遮蔭空間、飲水設施、冷氣開放場域與兒少友善地點，協助民眾因應高溫迅速規劃出行避暑動線。

高溫 環境部 族群

延伸閱讀

高溫偷走童年 夏季公園9成時間暴露熱傷害風險 小六生向環境部陳情

伴侶盟批僅3.4%公廁符合性別友善廁所倍增行動方案 環境部這樣說

CCPI再評台灣淪氣候變遷績效後段班 環境部：該評比不合理

廚餘焚化恐增戴奧辛 環境部：中長期朝生質能源化、堆肥化

相關新聞

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

日本福島核電廠於2011年3月11日因地震導致海嘯，當時行政院衛生署同年25日公告暫停接受日本受輻射汙染相關地區生產製造...

影／菜頭粿吃到碎水晶…店家稱「小孩玩耍誤丟」 衛生局要罰了

消費者上網爆料，高雄葉家菜頭粿粉漿蛋餅咬到異物，一吐出來發現是玻璃硬物，沒想到店家僅說「女兒玩耍誤把碎水晶丟進去」，且以...

獨居老人10年內將破百萬！衛福部優先盤點75歲以上獨老 依需求分4等級

據衛福部調查，國內65歲以上長者，逾3分之1為獨居或僅與配偶居住，這類廣義「獨居老人」，依戶政資料推估，全台共70萬人。...

最新空拍！馬太鞍溪上游2堰塞湖小的已消失 大的「穩定溢流」

花蓮縣馬太鞍溪上游13日因邊坡崩塌形成3號堰塞湖，經持續溢流沖刷，林保署今天空拍監測確認已經消失；至於7月就形成，並在9...

三貂角燈塔整建11月24日起封閉 預計明年5月重新亮相

交通部航港局為辦理三貂角燈塔園區廁所及無障礙動線整修作業，自11月24日下周一起封閉園區。園區開放時間將配合整修工程進度...

睡沙發竟能治打鼾？她實測「一夜好眠」 醫揭真正原因

不少人睡覺都會打鼾，除了可能吵到枕邊人外，對自己的健康也會造成影響。耳鼻喉科醫師蔡明劭在臉書發文分享一則案例，有位年輕女性睡覺時會打鼾，但有次發現睡沙發竟然讓她的症狀消失了，經過檢查才得知，並不是沙發有魔力，而是她的睡姿問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。