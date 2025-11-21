藝人閃兵案徹查3複檢醫院 衛福部再要求2周內實地查核

快訊

中央社／ 台北21日電
新北地檢署偵辦藝人閃兵案日前第2波起訴12人，主嫌陳志明求刑6年，修杰楷（圖）、謝坤達等5名藝人求刑2年8月。圖／聯合報系資料照
藝人閃兵案受關注，衛福部日前下令徹查三總、台大、北榮等指定兵役複檢醫院，是否有不實開立診斷情形。衛福部近日再度行文台北市衛生局，要求2週內完成實地查核。

新北檢警今年2月起搜索偵辦藝人王大陸閃兵案，後續追查出多名藝人涉案。衛生福利部在10月22日發函要求台北市衛生局清查3家負責複檢的指定醫院，包括三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，要求2週內釐清是否有不實開立診斷情形；若查出造假，將依法移送檢調偵辦。

因徹查結果至今沒有下文，衛福部長石崇良今天表示，這部分都已交付由地方衛生局了解；不過，因為需要調閱病歷、進行當事人訪查等工作，目前還沒有調查完，待有完整的訊息後，再跟大家說明。

衛福部醫事司副司長劉玉菁下午接受媒體電訪說明，初步了解，北市衛生局已收到書面資料，後續將邀集專家並安排實地查核，確認每個環節和書面資料有沒有相符，其中也包括抽看病歷、工作人員面談等，閃兵常見相關疾病如高血壓等，也會納入考慮範疇。

外界關注何時會有結論，劉玉菁說，11月14日已再度行文給北市衛生局，要求2週內完成實地查核，但畢竟權責機關有其壓力，若時程上有困難，已告知衛生局，不會為難他們，就是希望能盡快完成。

新北地檢署偵辦藝人閃兵案日前第2波起訴12人，主嫌陳志明求刑6年，修杰楷、謝坤達等5名藝人求刑2年8月。當時檢方表示，5名藝人對青年世代具相當影響力卻蓄意逃兵，背離社會期待。

衛生局 藝人 閃兵案 衛福部

