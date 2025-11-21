全聯勇奪首屆「ESG for Culture文化影響力大獎」 打造文化永續新典範

文化內容策進院於2025年首度設立「ESG for Culture影響力獎」，旨在鼓勵企業將永續發展觸角延伸至文化內容產業，期盼透過跨界合作創造社會與商業的雙贏。在首屆評選中，全聯集團憑藉全聯善美的文化藝術基金會經營宜蘭傳藝園區九年的豐碩成果，展現了零售通路結合文化內容的強大能量，一舉囊括「長期夥伴獎」、「跨界共榮獎」、「多元合作獎」、「資源協助獎」四項類別肯定，經綜合評比後更奪下首屆「ESG for Culture文化影響力大獎」，成為台灣企業落實文化ESG的新典範。

全聯實業副總經理兼全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文表示，這個獎項不只是對過去九年投入的肯定，更是對未來持續深化文化影響力的鼓勵。全聯董事長林敏雄於2015年成立基金會接手宜蘭傳藝園區時，便是希望能承擔起企業社會責任，將這片土地的情感與傳統文化保留下來。這九年來，團隊在摸索中成長，逐漸在文化堅持與商業營運間找到平衡點，而這份平衡正是此次能獲獎的關鍵。

本次獲得「跨界共榮獎」的《守護柑仔龜文化行動》，便是結合文化、社會與商業價值的最佳案例。宜蘭傳藝園區長期倡議「乞龜分福」的文化習俗，自2020年起發起復興傳統工藝行動，並於2021年起結合全聯通路的商業力量，在柑橘產季推出「祈島洄龜」活動。這項計畫巧妙地將宜蘭礁溪的寺廟傳統、原住民的竹編工藝，以及台灣在地的農產品柳丁結合。透過全台門市的推廣，一方面協助果農銷售農產品創造商業價值，另一方面則將原本屬於地方性的分福文化傳遞至全國，甚至入選荷蘭「綠色目的地基金會」全球百大永續文化故事、榮獲德國柏林旅展綠色目的地故事文化與傳統類別獎項第3名，「柑仔龜」目前長駐德國大使館，讓台灣傳統文化躍上國際舞台。

另外，全聯善美的文化藝術基金會每年投入800萬經費，協助宜蘭傳藝園區進行傳統建築整修，至今園區已完成15項修復計畫，邀請30多位匠師進場，並與大學進行產學合作，讓學生在修復文昌祠、廣孝堂、黃舉人宅的過程中累積實務經驗。不僅保存了古建築風貌，更落實了技藝傳承的教育意義，讓文化資產永續保存，因而榮獲「長期夥伴獎」。

在表演藝術推廣方面，園區則以常態定目劇與「夜傳藝」主題活動分別拿下「多元合作獎」與「資源協助獎」。基金會每年投資支持潛力團隊製作全新節目，至今已推出7檔年度駐園大戲，累計觀演人次約400萬，成功讓傳藝園區成為傳統表演藝術人才的培力基地。此外，2024年的「愛在夏天‧夜傳藝」活動，以七夕為靈感打造光舞月河燈光秀，榮獲MUSE國際設計獎雙料金獎肯定。