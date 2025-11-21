AI也能抓空汙！屏縣環保局開出全國第一張AI判定空汙罰單

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣環保局今年導入工廠煙囪排煙不透光率AI影像判定科技，10月開出全國第1張罰單。圖／環保局提供
屏東縣環保局今年導入工廠煙囪排煙不透光率AI影像判定科技，10月開出全國第1張罰單。圖／環保局提供

AI科技日新月異，屏東縣環保局今年導入工廠煙囪排煙不透光率AI影像判定科技，通過環境部嚴謹資料檢核後，10月開出全國第1張罰單，成功揪出工廠黑煙排放超標案件，再創環境智慧科技執法新里程碑。

這次排放超標的工廠，疑似有不定時、短暫黑煙排放嫌疑，並有多起民眾陳情紀錄。環保局表示，傳統空汙稽查受限於汙染排放瞬時性與環境條件干擾，即便空品微型感測器偵測到汙染警告，卻常在派員到現場時已無排放行為，難以確認違規事實。

這次導入的AI影像判定系統，結合監視影像、雲端演算與不透光率分析模型，可自動辨識煙羽顏色、濃度與持續時間，系統不透光率判定值可直接作為告發依據，更主動、即時化，相較於人員稽查有效提升查獲率。

環保局表示，環境部參酌人工智慧影像判煙技術與美國材料和試驗協會（ASTM）方法，去年訂頒「排放管道中粒狀汙染物不透光率檢測方法－影像判定法」，運用智慧影像系統進行長期連續監測，並結合數位簽章確保資料品質與安全性，判定結果排除人為主觀因素，執法更具公信力。

環保局表示，這是繼去年引進制高點AI偵煙科技，遏止廢棄物露天燃燒行為後，再次引進AI科技查緝空汙，落實「智慧稽查、科技執法」的新模式；也呼籲業者落實自主管理、提升汙染防制能力，才是企業永續經營根本之道。

