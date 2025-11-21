快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

面對極端高溫新常態 環境部跨部會跨領域提升氣候韌性

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

近年全球升溫加劇，「發燒的地球」已讓極端高溫成為最直接的氣候風險之一。高溫對兒少年輕族群、高齡長者，以及慢性病患者、戶外工作者與室內高溫工作環境的族群衝擊最為明顯。面對氣候變遷下的新挑戰，環境部表示，今年6月3日成立抗高溫調適對策聯盟，公私協力共同推動抗高溫調適行動，不僅積極啟動跨部會調適作為，也願意傾聽每一位民眾的聲音，特別是兒少與脆弱族群的需求，並以更全面的行動降低高溫帶來的風險。

環境部今年首度辦理跨部會與地方政府高溫調適演練，以實際模擬方式提升中央與地方之高溫應變協作能力；試辦推出「抗高溫涼適地圖（CoolMap）」平台，提供即時高溫空間資訊與抗高溫涼適點，如遮蔭空間、飲水設施、冷氣開放場域與兒少友善地點，協助民眾因應高溫迅速規劃出行避暑動線；並辦理北中南三場「抗高溫調適行動展」吸引逾4萬人次參與，提供親子共遊同時體驗氣候科普知識與日常調適行動的結合。各部會依職掌提升脆弱族群高溫保護量能，如衛福部與氣象署推動「樂活氣象App」提供分眾高溫預警與行為建議；勞動部於6月修正高氣溫作業熱危害預防指引，強化工作者健康保護。

為因應高溫常態化，環境部於7月發布《氣候變遷風險評估作業準則》，將脆弱族群納入氣候風險分析，9月辦理2場跨部會共學工作坊，強化準則應用於高溫危害風險評估之步驟與方法；11月17日與中央部會、地方政府召開研商會，共同盤點包含高溫監測預警、健康、生態、都市環境、糧食、能源及基礎設施等面向之調適對策。同時，COP30氣候大會亦正就全球氣候調適目標(GGA)指標展開談判，將持續追蹤其最新進展，並研擬本土化之相應調適指標，各部會預計於明(115)年5月提出新一期調適行動方案（草案），並強化地方政府等多元參與及廣徵各界意見，將高溫防護制度化，納入國家整體調適行動計畫。

環境部指出，極端高溫已成不可忽視的風險，政府將透過跨部會協作、分眾保護、科學治理及在地行動，共同應對氣候挑戰。環境部與教育部、高級中學學科中心及師範大學合作，將氣候變遷納入教育課程；同時，為廣徵青年對氣候政策之意見，強化減碳行動之社會溝通，環境部今年起深入高中及大專院校，辦理氣候政策溝通會議計14場次，參與總人數近7,000人次。

此外，國小學童亦能透過校園雨水花園示範，結合課程教材學習氣候調適概念。環境部亦設置「青年參與氣候行動專區」與「氣候變遷素養互動平台」，提供青少年及兒少氣候參與與線上探索互動管道，讓氣候教育往下扎根，強化對氣候理解與行動力。

高溫 氣候變遷 教育部

延伸閱讀

高溫偷走童年 夏季公園9成時間暴露熱傷害風險 小六生向環境部陳情

伴侶盟批僅3.4%公廁符合性別友善廁所倍增行動方案 環境部這樣說

CCPI再評台灣淪氣候變遷績效後段班 環境部：該評比不合理

廚餘焚化恐增戴奧辛 環境部：中長期朝生質能源化、堆肥化

相關新聞

影／菜頭粿吃到碎水晶…店家稱「小孩玩耍誤丟」 衛生局要罰了

消費者上網爆料，高雄葉家菜頭粿粉漿蛋餅咬到異物，一吐出來發現是玻璃硬物，沒想到店家僅說「女兒玩耍誤把碎水晶丟進去」，且以...

獨居老人10年內將破百萬！衛福部優先盤點75歲以上獨老 依需求分4等級

據衛福部調查，國內65歲以上長者，逾3分之1為獨居或僅與配偶居住，這類廣義「獨居老人」，依戶政資料推估，全台共70萬人。...

最新空拍！馬太鞍溪上游2堰塞湖小的已消失 大的「穩定溢流」

花蓮縣馬太鞍溪上游13日因邊坡崩塌形成3號堰塞湖，經持續溢流沖刷，林保署今天空拍監測確認已經消失；至於7月就形成，並在9...

三貂角燈塔整建11月24日起封閉 預計明年5月重新亮相

交通部航港局為辦理三貂角燈塔園區廁所及無障礙動線整修作業，自11月24日下周一起封閉園區。園區開放時間將配合整修工程進度...

睡沙發竟能治打鼾？她實測「一夜好眠」 醫揭真正原因

不少人睡覺都會打鼾，除了可能吵到枕邊人外，對自己的健康也會造成影響。耳鼻喉科醫師蔡明劭在臉書發文分享一則案例，有位年輕女性睡覺時會打鼾，但有次發現睡沙發竟然讓她的症狀消失了，經過檢查才得知，並不是沙發有魔力，而是她的睡姿問題。

7人吃1份蚵仔煎！占位半小時只花70元 鹿港老店無奈公告：1人1餐點

繼義大利披薩店老闆因16名台灣旅客只點5份披薩，讓他以義大利文批評並拍下客人用餐的影片上傳網路掀波後，台灣也出現有小吃店抱怨客人共食情況嚴重，彰化鹿港一家知名小吃店近日遇上「七人共食一份蚵仔煎」的客人，讓店家大喊無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。