爺奶開場踢進無人機「活力球」！老盟研討會展現超高齡社會新動能

會場燈光一亮，半空中竟升起一顆又一顆「會飛的足球」，在長者掌控下靈巧盤旋。這不是科技展，而是以社區爺奶為主角的老盟「2025幸福從鄰開始，從心延續」研討會暨成果分享交流會，在永和區民權社區的長者用無人機踢進第一顆「活力球」，現場響起的歡呼聲中，揭開最有生命力的序幕。

中華民國老人福利推動聯盟（老盟）推動「孤獨處方箋」及「偏鄉共好暨高齡人才再運用」計畫已邁入第四年，今年持續串聯全台社區夥伴，擴大幸福網絡。今在台大醫院國際會議中心舉辦研討會，邀請政府代表、各領域學者與全國社區夥伴，共同推動社區成為長者最堅實的支持網絡。

與會貴賓包括衛生福利部部長石崇良、衛生福利部社會及家庭署署長周道君、工研院企劃與研發處專案組長宋麟祥、金門大學副教授南玉芬、暨南大學助理教授梁鎧麟、東華大學助理教授鄭期緯，以及老盟合作社區夥伴。

老盟理事長方力脩致詞中表示，老盟長期深耕地方，看見「幸福老化源自鄰里連結」，面對人口結構快速變化，建構支持在地生活與世代共融的社區網絡已成迫切任務。此次論壇亦呼應中央「智慧共生」政策，邀集具實務經驗的社區交流在地作法，以及本年度合作社區，盼持續推動互助共好。他並感謝政府與企業的投入，盼凝聚更多力量，一同迎接超高齡社會挑戰。

衛生福利部部長石崇良致詞時，首先稱讚長者無人機足球的精采演出，他表示，截至十月底，全台65 歲以上長者達 465 萬人、占比 19.9%。面對快速變動的人口結構，政府以「健康老化、活躍老化、在地老化」為核心，期望打造讓長者願意走出家門、走進社區的支持環境。他提醒長者健康的關鍵：規律運動、腦力刺激、充足睡眠、均衡飲食與良好社會連結，也強調科技正成為提升長者生活品質的重要力量，從數位運動場域到遠距看診，科技工具將更深入社區，協助長者維持活力、延緩退化，走向更自在的熟齡生活。

從陪伴到共好，翻轉高齡無用刻板印象

老盟祕書長張淑卿表示，據統計，接受「孤獨處方箋」陪伴的長者中，超過六成並非政府列冊個案，顯示社區主動發掘與介入的重要性。她強調，「孤獨處方箋」的目標不只是看見獨老議題，更要翻轉社會對高齡者的「無用論」印象。「許多長者只是社會連結中斷了，需要有人幫他們重新鏈結。」因此計畫鼓勵仍有能力的長者成為「幸福好朋友」，把獨老帶出家門，或把資源帶進家裡，形成年齡互助、彼此成就的生活圈。

今年老盟更徵集全台社區的創意陪伴方案，出版《爺奶機智生活—高齡樂活創意方案手冊》，此計畫源自全國 5000 多個社區據點的創意實踐，結合「孤獨處方箋」經驗，廣邀長者、學生與社區團隊投稿。今年共收到百餘件作品，由五位專家與高齡代表遴選出 24 件優良方案，並設置「投入滿分獎」表揚高度參與者。手冊分為據點型與客廳型創意方案，方便不同情境使用，期待推動在地老化與世代共融，讓創意走進每位長者的日常。

得獎者之一的簡蓓玲是社區據點志工老師、生活輔導員，過去曾在社福單位工作，今年得獎方案「溝通順沒煩悶—彩虹魚與大藍鯨」把繪本延伸成溝通與情緒的釣魚活動，讓長輩透過遊戲練習分辨『誤會語』跟『溝通語』，學習怎麼把想法說清楚，也更懂得彼此的心意。

國北護語言治療與聽力學系的學生團隊以《走跳人生》創意方案得獎，從長輩的日常生活去發想，融合了大富翁的元素，轉化成一款懷舊又好上手的桌遊，為設計方案，學生團隊更參訪失智據點，親自了解長輩的需要，《走跳人生》分為簡易版和進階版，讓不同程度的長輩都能夠參與活動。

企業攜手，共築防詐防憂雙重防護網

富邦人壽長期關懷高齡心理健康議題，隨著台灣即將正式邁入超高齡社會，衛福部數據顯示，65歲以上長者憂鬱盛行率達16.7%，更顯此議題之迫切。

富邦人壽表示，攜手老盟共同推動孤獨處方箋計畫及志工服務，有助於緩解獨居長者憂鬱風險；另外在志工訪視時，富邦人壽也提供最新金融防詐知識，透過志工的關懷與宣導，守護獨居長者的財務安全。

科技陪伴 X 社區韌性，打造智齡安居網絡

今年研討會以「智齡安居」與「幸福共融」為兩大論壇主題，透過專家分享與社區代表對談，探討如何運用科技強化社區韌性與整合能力，同時幫助長者增強內在韌性、活出自主價值，讓晚年幸福感獲得實質提升。

張淑卿表示，今年特別將「科技陪伴」概念帶入社區，鼓勵運用手機、平板等數位工具，縮小高齡者的數位落差。「當幸福好朋友學會用科技，就能把更多健康促進與學習活動帶進獨老生活中，讓陪伴不再只是問候，而是共學、共好。」

老盟盼政策接軌未來，有尊嚴的幸福晚年

隨著計畫邁入第四年，張淑卿觀察到愈來愈多社區自發投入，甚至發展出不同型態的方案，顯示「孤獨處方箋」模式已在地方扎根。老盟期盼這份「社區的幸福力量」能與政府政策接軌，讓每一位長者都能在熟悉的社區裡，活出有尊嚴、有溫度的晚年。