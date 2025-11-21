長者牙口不佳影響營養 國健署推廣質地調整飲食

快訊

中央社／ 台北21日電

「呷飽沒？」問候暗藏長者牙口難題，近7成長者因牙齒、咀嚼或吞嚥等問題而飲食受限，導致營養攝取不足，國健署培訓逾2000名人員推廣質地調整飲食，盼長者吃得開心健康。

台灣正邁入超高齡社會，亦即65歲以上老年人口占總人口數已經達20%，平均每5人中就有1人是老年人口，雖然平均壽命超過80歲，卻仍有約8年的時間屬於「不健康年齡」，可能需要依賴輪椅或臥床照護。

健康老化關鍵之一就是能夠好好吃飯，但根據衛生福利部國民健康署110年國民健康訪問調查結果，台灣長者逾7成有部分缺牙，近3成覺得自己的牙齒功能差，近7成因為牙齒狀況、咀嚼或吞嚥的問題，而限制吃東西的種類，導致長者常有營養攝取不足的情形。

國健署今天舉辦「114年推動高齡營養質地調整飲食成果分享會」，會中由合作教師群分享質地調整飲食觀念導入課程的現況及成效，並透過各校系的經驗分享，促進良好交流，共同推廣質地調整飲食。

國康署長沈靜芬表示，今年首度與北中南共10所大專院校合作，將質地調整飲食概念融入校系課程或演講活動，讓學生從餐食質地及餐食服務兩大課程主軸，系統性地了解高齡營養質地調整飲食的重要性及相關知能。

為解決高齡者牙口不佳導致的營養問題，國健署參考國際作法，並根據台灣飲食習慣和在地食材，發展高齡營養飲食質地衛教手冊，希望透過食材的挑選、改變切割烹煮技巧等方式，做出適合高齡者「軟硬度」的飲食。

沈靜芬指出，國健署同時持續推動質地調整飲食人才培育及輔導工作，3年來透過人才培訓課程，累積培育1688名從業人員以及500名專業人員在第一線進行質地調整飲食的推廣。

國健署強調，將持續和各縣市社區營養中心合作，攜手更多餐飲業者、社區據點及飯店餐廳推動，逐步建立高齡營養質地調整飲食地圖，共同打造更友善、更貼心的高齡用餐環境，讓長者都能享受「食」在無憂的生活。

