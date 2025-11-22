捐血前必看！網友熱議十大「捐血注意事項」別讓愛心白費



《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「捐血注意事項」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大捐血注意事項有哪些。

「捐血一袋，救人一命」，捐血是一個簡單卻有意義的善舉，能幫助醫療體系穩定血液庫存，也能在他人需要時發揮關鍵作用。不過，看似簡單的行為，其實也有不少細節需要留意，從飲食、作息到健康狀況都需注意，一不小心就可能被婉拒捐血，讓人白跑一趟。

捐血第一步「吃飽、睡飽」 前次捐血需「間隔兩個月以上」

觀察近一年網友針對「捐血注意事項」的相關話題討論，可以發現「正常飲食、不空腹」是最重要的一項原則。捐血前補充血糖與水分，可以避免因空腹而導致頭暈、心悸等不適。有網友分享「每次捐之前已經吃過早餐，但到捐血室還是被逼吃餅乾和果汁」。不過，有網友也提醒「捐血前吃太油、太鹹的東西，捐出來的血有可能不能用」，分享自己曾因捐血前吃拉麵，導致無法成功捐血。

「睡眠充足」同樣也是預防捐血時出現頭暈、噁心等不適症狀的重要動作。台灣血液基金會建議欲捐血者前一晚需睡滿6至8小時，避免熬夜，方能維護血液品質。一位民眾便分享自己曾在熬夜後捐血被拒絕，「所以現在捐之前會保持正常生活，以求能捐，捐了能用」。此外，捐血間隔時間也是網友關注的重點，前次捐250ml者，須至少間隔兩個月以上方可再次捐血；前次捐500ml者，則須間隔三個月以上。

「勿以捐血驗愛滋病」也是各捐血站及台灣血液基金會等機構長期在宣導的事，由於感染愛滋病毒後約有數週空窗期，此時病毒量往往不足以被現行檢驗方法偵測出，進而提高受血者遭到感染的風險。若是對自身健康狀況有疑慮，可前往匿名篩檢醫院或衛生所免費檢驗。

另外，不少人出國時會嘗試「大麻」相關產品，但衛福部食藥署提醒，台灣仍將大麻列為2級毒品，依照「捐血者健康標準」第5條第3項規定，曾有吸毒或慢性酒精中毒者，永不得捐血。便有網友分享自己在出國吸食大麻前，會考慮先去捐血，「畢竟吸過大麻就不能捐血了」。

捐血是善的行動，更是一份責任。遵守規範、照顧自身健康，才能讓每一滴血真正幫助到需要的人。如果你也想捐血的話，記得在出發前檢查自己的飲食、睡眠、捐血間隔、病史以及近期用藥等情況，並誠實回答問診，既能保護自己，也能確保受血者的安全，讓你的熱血真正成為他人的希望！





