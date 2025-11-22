改善便祕這樣喝！網推十種「助順暢飲品」超有感



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「助順暢飲品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大助順暢飲品有哪些。

排便的頻率因人而異，一天三次到一週三次皆屬正常。然而，現代人外食比例高、纖維攝取不足，腸胃不順成了許多人的困擾。「便祕能喝什麼」也因此成為熱門討論話題之一，本篇便整理出網友熱議的十大「助順暢飲品」，看看有哪些飲品經常被推薦吧！

「咖啡+優酪乳」短時間超有感 喝「牛奶」必跑廁所要小心乳糖不耐症

▲ 網友熱議TOP10助順暢飲品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「助順暢飲品」的相關話題討論，可以發現「咖啡」位居聲量榜首。咖啡因能刺激腸道蠕動，因此許多人在飲用後幾分鐘就會產生便意。有網友表示自己「吃很多菜都沒用，自從喝了黑咖啡就馬上見效」，甚至有網友分享自己「炸馬桶特調」，推薦「原味優酪乳+黑咖啡」，指出不到一個小時就超有感，成為吸引眾多討論的熱門組合。

「牛奶」與「奶茶」也是討論熱度很高的助順暢飲品。牛奶中的乳糖經消化後會產生乳酸，有助於促進腸道蠕動，有網友便分享自己「只要喝牛奶就拉肚子」。有醫師提醒，若喝鮮奶後就得馬上跑廁所，可能是乳糖不耐症。如果長期飲用牛奶導致腹瀉，更可能造成營養不良或脹氣等問題，建議依個人體質調整攝取量。

其他上榜飲品也各有特色，「豆漿」富含膳食纖維，有助腸胃蠕動；「綠茶」含茶多酚及大量水分，能溫和地促進消化；｢優酪乳」含有益生菌和乳酸，有助於維持腸道菌相平衡並促進腸道蠕動，不少網友建議「選擇無糖的優酪乳」以達到最佳助排便順暢效果。

若你也有便秘相關的困擾，不妨參考網友推薦的「助順暢飲品」，搭配均衡飲食與充足水分，讓腸胃每天保持活力，排便更順暢，生活也更輕盈自在。





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「助順暢飲品」相關討論則數。

觀測期間：2024/10/30~2025/10/30，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

