台北往台東火車最晚8時發車 民眾盼增開晚間班次

中央社／ 台東縣21日電

台鐵平日自台北開往台東的列車，目前最晚班次為晚間8時發車，若趕不上就要到隔日才有列車。台東縣議員董昌華盼台鐵能再增開一列更晚班次。台東縣政府回應，會向台鐵反映。

無黨籍縣議員董昌華今天告訴中央社記者，他接獲許多民眾陳情，指台鐵平日從台北站到台東站最晚列車班次為晚間8時發車，鄉親若來不及搭乘這班，就得隔天返回。不少旅外工作的台東鄉親，下班後趕不上，希望台鐵增開一列更晚的班次。

一名台東縣政府黃姓公務員表示，他經常到台北出差，有時因行程延誤無法趕上最後一班車，就要等隔天才能返回台東，影響隔日上班。另名在台北上班的林姓女子也說，若家中長輩臨時生病或遇到急事，要趕回去都很困難，「台北有這麼多班車往西邊走，為什麼台東人就只能搶那一班晚間8時的車」。

董昌華表示，台東人從台北往返交通費動輒近新台幣2000元，難免希望「早去晚回」玩得盡興，但返家的車班排在晚間8時，後續無車確實影響旅客安排。他呼籲縣府交通及觀光發展處應積極向台鐵協調，爭取增開新的班次，希望台鐵能考慮在晚間10時左右增開班次，以滿足需求。

交觀處長卜敏正接受中央社記者訪問表示，會向台鐵反映並爭取實質改善。

