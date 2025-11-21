快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

聽新聞
0:00 / 0:00

換季穿靴子竟脫皮、裂開 「一票苦主哀號」 達人建議2方式才耐穿

聯合新聞網／ 綜合報導
不論衣褲或鞋子，久放櫃子裡也要定期保養，才不會要穿的時候出現破損。 示意圖／ingimage
不論衣褲或鞋子，久放櫃子裡也要定期保養，才不會要穿的時候出現破損。 示意圖／ingimage

每到換季時節，都會把暫時不穿的衣褲、鞋子收進櫥櫃，等到適合的季節到來再拿出來穿。有一名女網友發文表示，日前將冬天要穿的靴子拿出來穿，卻可能因為放太久，穿到一半竟然脫皮、裂開，讓她非常傻眼。貼文一出引發討論，不少苦主也有同樣的情況，內行人建議選擇真皮，並定期塗乳液保養

原PO在Threads表示，日前從台中搭車到台北，出門前特地將冬天要穿的靴子拿出來穿，但明明有事先檢查過都沒事，怎麼一到台北靴子竟然裂開，讓她非常傻眼。從原PO貼出的影片和照片看到，靴子的腳踝處嚴重「脫皮」，甚至還裂開，還好回到台中後並沒有更嚴重。她也提醒女性朋友們，冬天要把靴子拿出來穿的時候，一定要檢查清楚。

貼文引來許多人的共鳴，不少苦主分享畫面哀嘆，「明明前一天才檢查，到機場直接解體」、「靴子出門前都好好的，我還是去參加婚禮，結束才發現皮整個碎光光，好丟臉」、「我以為只有我是受害者，沒想到那麼多人都有這個問題，壞了二雙靴只好用普發現金換新的了」、「我是很尷尬的皮褲…到公司才ㄆㄧㄚˇ連到後面」、「上周要出國搭飛機的那一天，甚至還沒到機場就開口笑，只好穿著拖鞋上飛機到日本買鞋子」

有內行人留言建議，超過2年以上合成皮的鞋子，久久拿出來穿以前要先搓搓看，如果皮有明顯軟掉、被搓掉了，就直接丟棄，因為這樣的鞋子皮開了，底也很容易脫膠。她呼籲可以買真皮的，每幾個月幫鞋子塗一點乳液保養一下，這樣才不會太久沒拿出來穿而報銷。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

換季

延伸閱讀

00955是巴菲特送給投資人最後的大禮！達人：成分股將5大商社全包了

水槽堵塞無需倒化學藥劑 達人用3物10分鐘解決管線堵塞問題

飛日本一家四口價差8千！達人曝「反向機票下手時機」：2原則要注意

洗衣服不再惹人厭 達人授1技巧減少所需時間又能延長衣服壽命

相關新聞

影／菜頭粿吃到碎水晶…店家稱「小孩玩耍誤丟」 衛生局要罰了

消費者上網爆料，高雄葉家菜頭粿粉漿蛋餅咬到異物，一吐出來發現是玻璃硬物，沒想到店家僅說「女兒玩耍誤把碎水晶丟進去」，且以...

獨居老人10年內將破百萬！衛福部優先盤點75歲以上獨老 依需求分4等級

據衛福部調查，國內65歲以上長者，逾3分之1為獨居或僅與配偶居住，這類廣義「獨居老人」，依戶政資料推估，全台共70萬人。...

最新空拍！馬太鞍溪上游2堰塞湖小的已消失 大的「穩定溢流」

花蓮縣馬太鞍溪上游13日因邊坡崩塌形成3號堰塞湖，經持續溢流沖刷，林保署今天空拍監測確認已經消失；至於7月就形成，並在9...

三貂角燈塔整建11月24日起封閉 預計明年5月重新亮相

交通部航港局為辦理三貂角燈塔園區廁所及無障礙動線整修作業，自11月24日下周一起封閉園區。園區開放時間將配合整修工程進度...

睡沙發竟能治打鼾？她實測「一夜好眠」 醫揭真正原因

不少人睡覺都會打鼾，除了可能吵到枕邊人外，對自己的健康也會造成影響。耳鼻喉科醫師蔡明劭在臉書發文分享一則案例，有位年輕女性睡覺時會打鼾，但有次發現睡沙發竟然讓她的症狀消失了，經過檢查才得知，並不是沙發有魔力，而是她的睡姿問題。

7人吃1份蚵仔煎！占位半小時只花70元 鹿港老店無奈公告：1人1餐點

繼義大利披薩店老闆因16名台灣旅客只點5份披薩，讓他以義大利文批評並拍下客人用餐的影片上傳網路掀波後，台灣也出現有小吃店抱怨客人共食情況嚴重，彰化鹿港一家知名小吃店近日遇上「七人共食一份蚵仔煎」的客人，讓店家大喊無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。