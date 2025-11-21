影／菜頭粿吃到碎水晶…店家稱「小孩玩耍誤丟」 衛生局要罰了

消費者上網爆料，高雄葉家菜頭粿粉漿蛋餅咬到異物，一吐出來發現是玻璃硬物，沒想到店家僅說「女兒玩耍誤把碎水晶丟進去」，且以退費了事，讓人難以接受。高市衛生局今派員稽查，業者坦承疏失，將依法裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

一名女子在社群平台發文指出，上班前買了一份菜頭粿加蛋，第一口吃到碎物時以為是蛋殼，匆忙咬碎吞下，第二口卻被硬物刺痛舌頭，吐出才驚覺是像玻璃的東西，她立即致電店家詢問，店家回「可能是女兒在玩的時候，不小心把碎水晶丟進菜頭粿漿裡」。

女子說，老闆娘笑笑道歉，並拿出一盤碎水晶表示「就是這個東西」，最後退了錢給她，並未提出其他處置，讓她直呼「這不是退費的問題，是吃下去會怎麼樣的問題」。

貼文引發熱議，網友紛紛留言表示「太離譜」、「孩子亂玩東西丟進食材桶，店家還能笑著帶過？」也有人擔心「有其他人吃到怎麼辦？」要求衛生單位介入檢查。

衛生局獲報後立即派員前往該店查察，現場檢視食材及成品並未再發現異物，業者坦承，確曾接獲消費者反映，異物確實為該店管理疏失。

衛生局表示，將依違反高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第11條廚房之工作人員於工作中必須防止其他雜物落入食品中相關規定，根據食品安全衛生管理法第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，依食品良好衛生規範準則查察，針對現場分裝品未標註品名及從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。