獨居老人10年內將破百萬！衛福部優先盤點75歲以上獨老 依需求分4等級

據衛福部調查，國內65歲以上長者，逾3分之1為獨居或僅與配偶居住，這類廣義「獨居老人」，依戶政資料推估，全台共70萬人。衛福部明年起，編列62.5億元預算，結合民政、社政人力盤點獨老現況。衛福部社家署長周道君今天公布盤點後獨老服務模式，將分4個需求等級，提供不同關懷密度，需求度低的第1級每年1次，需求度最高的第4級，則每月至少4次送餐關懷。

衛福部規畫115、116年分別訪視35萬獨居老人，由社政端社區關懷據點志工、民間團體人員，與民政端村里幹事等共同執行，以75歲以上為優先訪視對象，以量表評估獨老需求等級，共分身體狀況、自我照顧、親友互動、鄰居互動、日常訊息來源、生活所遇困難、求助商量對象、感到鬱悶事項、特別想做的事、接受服務意願、居家衛生安全共11面向，採權重計分。

周道君說，經量表評估後，將區分4種需求等級，提供不同關懷服務。第1級獨老每年至少關心一次，以社群軟體問安、提供資訊並鼓勵社會參與；第2級獨老為每月至少1次關懷，提供資訊並鼓勵至社區關懷據點用餐；第3級獨老每月至少2次關懷，鼓勵安裝急救裝置以便提供緊急救援；第4級需求最高，每月至少4次關懷，除緊急救援服務外，還會提供每日送餐服務。

獨老關懷服務主要將由各地社區照顧關懷據點執行，周道君說，截至今年，全國共有5182處據點，除過去由社福團體、宗教組織等設置，今年起將開放由社工事務所設置關懷據點，現行據點服務人數約30萬人，將設法持續擴充。同時，將運用科技進行獨老風險預警，除整合戶政、地方政府資料，也將串連社政體系的身障、弱勢關懷、身障服務系統，找出潛在服務對象。

截至今年7月，列冊獨居老人數量為6萬5574人。周道君說，這包括低收入戶、中低收入戶等社福體系服務對象，但實際獨老數量還會更多，依主計總處資料推估，目前全台至少70萬獨居長者，65歲以上獨居老人占全國老人比率15.6%，平均每6、7名長輩，就有1人獨居，此數據正快速成長，至125年，我國進入極高齡社會，獨居長者將突破100萬人。