影／「2025幸福從鄰開始」論壇 石崇良分享6健康秘訣

「2025 幸福從鄰開始，從心延續論壇」上午舉行，衛福部長石崇良、衛生福利部社會及家庭署署長周道君、工研院企劃與研發處專案組長宋麟祥、中華民國老人福利推動聯盟理事長方力脩、秘書長張淑卿、富邦人壽資深副總陳秀玲、嘉南藥理大學社會工作系助理教授温如慧、新北市永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩等人出席啟動儀式。

衛福部長石崇良致詞時表示，政府面對這個超高齡社會的來臨，希望創造ㄧ個叫做健康老化、活躍老化、在地老化，健康要活躍，樂於參加各項的社區活動，並分享6個健康的秘訣：運動、腦要動、睡得好、吃得好、人與人的連結互動、終身學習。

衛福部長石崇良會前受訪表示衛福部特別編列的62億準備要投入扶老普查關懷服務，約有70萬左右的獨老或老老高齡者，2年內做完訪視。