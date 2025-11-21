快訊

影／「2025幸福從鄰開始」論壇 石崇良分享6健康秘訣

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
衛福部長石崇良上午出席「2025 幸福從鄰開始，從心延續論壇」啟動儀式，並分享6個健康的秘訣「運動、腦要動、睡得好、吃得好、人與人的連結互動、終身學習」。記者蘇健忠／攝影
衛福部長石崇良上午出席「2025 幸福從鄰開始，從心延續論壇」啟動儀式，並分享6個健康的秘訣「運動、腦要動、睡得好、吃得好、人與人的連結互動、終身學習」。記者蘇健忠／攝影

「2025 幸福從鄰開始，從心延續論壇」上午舉行，衛福部石崇良、衛生福利部社會及家庭署署長周道君、工研院企劃與研發處專案組長宋麟祥、中華民國老人福利推動聯盟理事長方力脩、秘書長張淑卿、富邦人壽資深副總陳秀玲、嘉南藥理大學社會工作系助理教授温如慧、新北市永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩等人出席啟動儀式。

衛福部長石崇良致詞時表示，政府面對這個超高齡社會的來臨，希望創造ㄧ個叫做健康老化、活躍老化、在地老化，健康要活躍，樂於參加各項的社區活動，並分享6個健康的秘訣：運動、腦要動、睡得好、吃得好、人與人的連結互動、終身學習。

衛福部長石崇良會前受訪表示衛福部特別編列的62億準備要投入扶老普查關懷服務，約有70萬左右的獨老或老老高齡者，2年內做完訪視。

衛福部長石崇良表示醫學美容手術，最近預告了「特管辦法」修法，分成三級管理，石崇良說，特管辦法修法，擬分3級管理醫學美容，非侵入性醫美，如光電雷射、針劑注射等治療，需完成PGY訓練醫師才能執行；所有涉及手術的醫美措施，醫師需完成大外科住院醫師訓練；高風險醫美手術，如抽脂量達一定比率、削骨、全身拉皮等，診所需經過評鑑才能執行。修法目前尚在預告中，預計明年將會上路。

「2025 幸福從鄰開始，從心延續論壇」上午舉行，新北市永和區民權社區發展協會長者開場表演社區行動劇，長者飛無人機表演，讓人眼睛為之一亮，也呼應活到老學到老、終身學習的精神。記者蘇健忠／攝影
「2025 幸福從鄰開始，從心延續論壇」上午舉行，新北市永和區民權社區發展協會長者開場表演社區行動劇，長者飛無人機表演，讓人眼睛為之一亮，也呼應活到老學到老、終身學習的精神。記者蘇健忠／攝影
衛生福利部社會及家庭署署長周道君（左七）上午出席「2025 幸福從鄰開始，從心延續論壇」啟動儀式，頒獎給爺奶機智生活高齡樂活創意方案手冊—客廳型優良創意獎的得獎者。記者蘇健忠／攝影
衛生福利部社會及家庭署署長周道君（左七）上午出席「2025 幸福從鄰開始，從心延續論壇」啟動儀式，頒獎給爺奶機智生活高齡樂活創意方案手冊—客廳型優良創意獎的得獎者。記者蘇健忠／攝影

石崇良 衛福部

