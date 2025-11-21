快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

豬農串連拒載…彰化擬清潔隊幫收學校廚餘 基層憂增負擔

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
廚餘養豬全面喊卡，過去由養豬戶回收的學校與機關廚餘，因無法再用於飼養豬隻，已陸續傳出拒載。本報資料照片
廚餘養豬全面喊卡，過去由養豬戶回收的學校與機關廚餘，因無法再用於飼養豬隻，已陸續傳出拒載。本報資料照片

國內因非洲豬瘟疫情爆發，廚餘養豬全面喊卡，過去由養豬戶回收的學校與機關廚餘，因無法再用於飼養豬隻，已陸續遭拒載。彰化縣環保局近期規畫由各鄉鎮市清潔隊接手清運，但基層擔心在人力有限的情況下，新增趟次恐影響原有垃圾清運品質。

環保局近期通知各清潔隊，農業部已公告至12月6日前禁止廚餘餵豬，疫情前學校與機關廚餘大多由豬農回收；疫情後改由原養豬戶載往溪州焚化廠處理，但近來因缺乏效益，豬農開始鬆動並串聯拒載。由於這些廚餘皆屬一般廢棄物，環保局請清潔隊接手清運，並函請教育處轉知各級學校，若需協助，須提前與清潔隊排定時間。

環保局昨日也與縣內學校團膳業者開會，過去團膳業者將學校廚餘統一整理載走後，由合作養豬戶收去，如今出現去化問題，環保局昨提出全縣200多所國中小與高中可暫由清潔隊協助到校收運廚餘，但團膳業者則須派員協助現場整理及搬運，避免增加學校端的負擔；有必要時也須全面換成與清潔隊統一的廚餘桶。

部分清潔隊反映，近期支援載運工作後，已需從其他業務抽調人力成立「廚餘組」，每天至少多跑兩趟焚化廠，壓縮原本清運進度；也有隊上指出，若轄內學校多、廚餘量大，可能需再抽出一組人力專責處理，勢必影響民眾垃圾清運效率。

彰化縣府環保局長江培根表示，目前廚餘處理仍屬短期過渡階段，縣府正增加和美清潔隊黑水虻處理熟廚餘的量，加上田尾堆肥場部分消化，可望把廚餘資源化比例從原本約5%提高至 20%；其餘約80%仍需送入溪州焚化爐。

目前也在田尾試辦黑水虻模組化，預計明年下半年前再增點到其他鄉鎮市，長期則研議以共發酵或興建生質能源廠處理，但因成本與技術門檻高，仍在評估中。

