最新空拍！馬太鞍溪上游2堰塞湖小的已消失 大的「穩定溢流」
花蓮縣馬太鞍溪上游13日因邊坡崩塌形成3號堰塞湖，經持續溢流沖刷，林保署今天空拍監測確認已經消失；至於7月就形成，並在9月23日溢流潰壩造成光復洪災的1號堰塞湖，目前穩定溢流，蓄水量31.3萬立方公尺。
馬太鞍溪上游從7月至今，共形成3個堰塞湖，2號堰塞湖於10月中旬形成，後來潰壩後逐漸溢流消失，未造成災情；3號堰塞湖本月13日凌晨2時53分，1號堰塞湖溢流口下游700公尺處右岸邊坡崩塌而形成，當天下午1時許溢流，造成下游萬榮明利、鳳林長橋上百公頃農田、道路被淹沒，數十家戶受災。
林業及自然保育署花蓮分署今天表示，今天無人機空拍觀測結果，3號堰塞湖已溢流沖刷並消失，河道恢復為一般流路。
此外，今天上午7時監測顯示，1號堰塞湖湖面8公頃、蓄水量還有31.3萬立方公尺，是9月23日溢流前的0.35%，穩定溢流中。不過，流口左岸還有約1億立方公尺土砂堆積在坡面，未來可能因地震、豪雨造成邊坡滑動再次阻塞河道，持續密切監測中。
