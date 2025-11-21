快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

聽新聞
0:00 / 0:00

三貂角燈塔整建11月24日起封閉 預計明年5月重新亮相

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
三貂角燈塔整建下周一起封閉，預計明年5月重新亮相。圖／交通部航港局提供
三貂角燈塔整建下周一起封閉，預計明年5月重新亮相。圖／交通部航港局提供

交通部航港局為辦理三貂角燈塔園區廁所及無障礙動線整修作業，自11月24日下周一起封閉園區。園區開放時間將配合整修工程進度滾動調整，並於開放前另行公告。

三貂角燈塔創建於1935年，為台灣本島最東邊的燈塔，燈塔園區建物因經年風吹雨打，部分屋頂需重新施作防水，另為了提供遊客更舒適的環境，廁所將進行全面整修翻新，及無障礙設施強化等工程。考量燈塔園區施工期間安全性，將進行園區封閉，並於燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌。預計明年5月完成修復後再全面開放，並依整修作業進度滾動調整園區開放時程。

航港局提醒，於燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處，若遊客要前往燈塔拍照可至西側入口處外側拍攝，勿進入燈塔園區內，以維自身安全。

燈塔 廁所 航港局

延伸閱讀

桃園最大聖誕村！ 華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」必拍　精彩「10週年煙火秀」今晚放送+38攤「聖誕市集」正式開村

中科院長盼民雄航太園區變竹科第二 無人機成優勢產業

曾被指大陸間諜！菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

「台中后里秋冬秘境」報到！羽粼落羽松浪漫變色美翻

相關新聞

影／菜頭粿吃到碎水晶…店家稱「小孩玩耍誤丟」 衛生局要罰了

消費者上網爆料，高雄葉家菜頭粿粉漿蛋餅咬到異物，一吐出來發現是玻璃硬物，沒想到店家僅說「女兒玩耍誤把碎水晶丟進去」，且以...

獨居老人10年內將破百萬！衛福部優先盤點75歲以上獨老 依需求分4等級

據衛福部調查，國內65歲以上長者，逾3分之1為獨居或僅與配偶居住，這類廣義「獨居老人」，依戶政資料推估，全台共70萬人。...

最新空拍！馬太鞍溪上游2堰塞湖小的已消失 大的「穩定溢流」

花蓮縣馬太鞍溪上游13日因邊坡崩塌形成3號堰塞湖，經持續溢流沖刷，林保署今天空拍監測確認已經消失；至於7月就形成，並在9...

三貂角燈塔整建11月24日起封閉 預計明年5月重新亮相

交通部航港局為辦理三貂角燈塔園區廁所及無障礙動線整修作業，自11月24日下周一起封閉園區。園區開放時間將配合整修工程進度...

睡沙發竟能治打鼾？她實測「一夜好眠」 醫揭真正原因

不少人睡覺都會打鼾，除了可能吵到枕邊人外，對自己的健康也會造成影響。耳鼻喉科醫師蔡明劭在臉書發文分享一則案例，有位年輕女性睡覺時會打鼾，但有次發現睡沙發竟然讓她的症狀消失了，經過檢查才得知，並不是沙發有魔力，而是她的睡姿問題。

7人吃1份蚵仔煎！占位半小時只花70元 鹿港老店無奈公告：1人1餐點

繼義大利披薩店老闆因16名台灣旅客只點5份披薩，讓他以義大利文批評並拍下客人用餐的影片上傳網路掀波後，台灣也出現有小吃店抱怨客人共食情況嚴重，彰化鹿港一家知名小吃店近日遇上「七人共食一份蚵仔煎」的客人，讓店家大喊無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。