三貂角燈塔整建11月24日起封閉 預計明年5月重新亮相
交通部航港局為辦理三貂角燈塔園區廁所及無障礙動線整修作業，自11月24日下周一起封閉園區。園區開放時間將配合整修工程進度滾動調整，並於開放前另行公告。
三貂角燈塔創建於1935年，為台灣本島最東邊的燈塔，燈塔園區建物因經年風吹雨打，部分屋頂需重新施作防水，另為了提供遊客更舒適的環境，廁所將進行全面整修翻新，及無障礙設施強化等工程。考量燈塔園區施工期間安全性，將進行園區封閉，並於燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌。預計明年5月完成修復後再全面開放，並依整修作業進度滾動調整園區開放時程。
航港局提醒，於燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處，若遊客要前往燈塔拍照可至西側入口處外側拍攝，勿進入燈塔園區內，以維自身安全。
