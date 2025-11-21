影／芬普尼蛋風波 王惠美為食安把關：將全面採樣933場畜牧場

彰化縣文雅畜牧場爆發雞蛋檢出芬普尼，縣府也主動啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，彰化縣長王惠美表示，第一波已針對15場高風險蛋雞場採樣檢驗，即日起到明年初會檢測全縣933場畜牧場，為民眾做好食安把關。

彰化縣政府農業處及動物防疫所昨天已前往15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場採樣，包括雞蛋、羽毛、飼料及飲水等項目都採樣檢測，將加強控管，避免再有汙染產生。