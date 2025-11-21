影／芬普尼蛋風波 王惠美為食安把關：將全面採樣933場畜牧場

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美表示，第一波已針對15場高風險蛋雞場採樣檢驗，即日起到明年初會檢測全縣933場畜牧場，為民眾做好食安把關。記者林宛諭／攝影
彰化縣文雅畜牧場爆發雞蛋檢出芬普尼，縣府也主動啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，彰化縣長王惠美表示，第一波已針對15場高風險蛋雞場採樣檢驗，即日起到明年初會檢測全縣933場畜牧場，為民眾做好食安把關。

彰化縣政府農業處及動物防疫所昨天已前往15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場採樣，包括雞蛋、羽毛、飼料及飲水等項目都採樣檢測，將加強控管，避免再有汙染產生。

縣長王惠美今天到社頭鄉枋橋頭天門宮參加彰化縣媽祖聯合祈福文化節活動也接受媒體採訪表示，針對芬普尼事件，縣府第一波先自主性做15場高風險蛋雞場採樣檢驗，接下來會全面性對933場畜牧場採驗，後續也加強不定期抽查，希望讓業界能更重視食安重要性，也為民眾食安把關。

彰化縣政府農業處及動物防疫所昨天已前往15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場採樣，加強控管。圖／彰化縣政府提供
