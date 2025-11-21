快訊

明天「小雪」全台放晴暖洋洋 下周一又迎東北季風 北東陰雨又降溫

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

明天是24節氣的「小雪」，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周末東北季風減弱，台灣附近的風場將由東北風轉為偏東風。各地普遍晴時多雲天氣，迎風面東半部雲層偶有空檔、但仍有局部短暫雨。各地氣溫逐日回升，尤以周日最顯著，白天北台灣也將有暖意；而清晨夜晚低溫約19至22度，早晚仍有涼意，留意氣溫變化，避免著涼。

下周一將再度伴隨新一波東北季風南下後，天氣風險公司說，整周普遍又回到東北季風持續影響的環境。北部、東部為陰有地形降雨天氣，中南部晴時多雲天氣。北部、東部整日氣溫偏涼較冷；中南部白天氣溫回暖，早晚偏涼，日夜溫差大。下周二隨著北方中層乾空氣逐漸移入後，北部、東部降雨將可大幅減緩，相對更為零星。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

