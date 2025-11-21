快訊

睡沙發竟能治打鼾？她實測「一夜好眠」 醫揭真正原因

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人睡覺都會打鼾，容易吵到枕邊人之外，對自己本身的健康也有影響。 示意圖／ingimage
不少人睡覺都會打鼾，容易吵到枕邊人之外，對自己本身的健康也有影響。 示意圖／ingimage

不少人睡覺都會打鼾，除了可能吵到枕邊人外，對自己的健康也會造成影響。耳鼻喉科醫師蔡明劭在臉書發文分享一則案例，有位年輕女性睡覺時會打鼾，但有次發現睡沙發竟然讓她的症狀消失了，經過檢查才得知，並不是沙發有魔力，而是她的睡姿問題。

醫師蔡明劭發文表示，這名患者被自己打鼾困擾多年，睡覺時常常翻來覆去、醒醒睡睡，導致白天萎靡不振。有次她躺在沙發上看電視，結果看到睡著，就這樣一覺到天亮。之後她不死心又實驗了幾次，發現真的只要睡沙發，就能睡得像天使，讓蔡明劭聽了不可置信，猜想「難道這張沙發有磁場？還是隱藏什麼睡眠魔力？」

這名患者後來經過睡眠檢查，發現平躺時睡眠呼吸中止指數（AHI）高達50，但側睡時可降到20以下，這才明白原來是沙發太窄，沒辦法好好平躺，常常會不自覺地側著睡。

蔡明劭表示，患者只要側睡，呼吸道就不容易塌陷，但一平躺就會「鼾聲雷動」，而這種症狀也稱為「姿勢性睡眠呼吸中止症（Positional OSA）」，因此不是沙發有魔力，也不是每張沙發都能治療打鼾，只是剛好這名女子的沙發意外地逼她「整晚側睡」，反而成了天然的姿勢治療器。

