歌手石琇惠胃癌開刀成植物人285天亡...女兒控名醫害命 嘉基否認疏失

藝名石琇惠的嘉義74歲王姓婦人因胃癌1期，去年11月在嘉義基督教醫院接受胃黏膜剝離術（ESD）。未料術後隔天突感呼吸困難，5天後在家屬眼前翻白眼斷氣，雖從鬼門關前救回，卻成為植物人，在加護病房枯躺285天後過世。女兒控訴執刀醫師周莒光未揭露「重症肌無力患者」手術風險，術後也未盡監測責任，質疑醫療疏失，到嘉檢控告醫療過失致死，上午到醫院舉牌抗議。

嘉基強調，王婦呼吸衰竭並非因ESD手術或重症肌無力風險所致，醫療團隊法遵循專業常規。

王姓婦人女兒劉姓女子說，母親生前是台語歌手，母親患重症肌無力，原以為只是胃癌初期手術，卻在術後迅速惡化。她指控，術後出現呼吸不適，醫護卻稱「正常」，還怪家屬未讓病人下床導致肺坍塌，但母親剛手術且患重症肌無力，根本無法走動。她怒批，術後不久竟在醫師周莒光的臉書看到以母親為例的宣傳貼文，卻找不到醫師本人，事後才得知他已出國。

劉女指稱，醫院在母親呼吸衰竭之前5天未使用精密儀器監測，病情急轉直下後救回成植物人，長期維持生命，過去285天病床畫面令她深感自責，「如果能重來，絕對不會做出那個決定」。但院方僅回應「有意見走正常管道」，讓她難以接受。

對此，嘉基聲明強調，王姓病人術前已由麻醉團隊審慎評估，術後初期恢復良好，呼吸喘症狀出現時已立即會診並治療，病情一度改善。去年11月17日突發呼吸窘迫後，醫院立即急救並轉入加護病房，由團隊持續照護。

嘉基指出，去年12月起多次建議家屬讓病患轉普通病房或後續養護機構，但遭拒絕，直到今年8月才同意轉護理機構。院方並表示，王婦病情8月18日急轉直下，雖全力搶救仍於8月30日離世。院方也指控，家屬長期對醫護態度不友善，4月後陸續提告多名醫護人員，造成壓力，也曾在醫師門診大聲辱罵，影響就醫秩序；今日再度抗議，是「非理性、非法行為」。